BMW X3 Niet langer alleen

Toen de eerste X3 in 2004 op de markt kwam, was het onmogelijk om er een goede concurrent bij te vinden. Tegenwoordig liggen de zaken iets anders.

De SUV-hype werkt inmiddels door in elk segment. Duur of goedkoop, groot of klein: klanten willen de hoogte in. BMW had dat begin deze eeuw al in de gaten en kwam na de X5 al snel met de X3, een SUV in het luxe D-segment. En dat in de tijd dat concurrenten alleen nog met sedans en stationwagons bezig waren. De auto had in de praktijk geen enkele directe concurrent; de Alfa Romeo 156 Q4 kwam met een beetje fantasie nog het meest in de buurt. Dat was begin 2004, terwijl we nu ruim 13 jaar verder zijn. Hoe ziet de premium SUVlijst er tegenwoordig uit in het D-segment? Tel even mee: de Audi Q5, Volvo XC60, Lexus NX, Porsche Macan, Alfa Romeo Stelvio, Jaguar F-pace en de Mercedes GLC vechten allemaal om dezelfde klant. Dan hebben we kleine spelers als Infiniti en Cadillac nog buiten beschouwing gelaten, net als de concurrentie binnenshuis van de X4. BMW heeft het rijk duidelijk niet meer alleen.

Het uitgangspunt is goed, ondanks een slechte start. De eerste generatie mocht dan alleenheerser zijn, het was geen indrukwekkende auto. Een spijkerhard onderstel leidde allerminst tot verfijnde rijeigenschappen en de auto was bovendien vrij krap. Zijn opvolger maakte al die fouten vrijwel allemaal goed en was wél een erg fijne auto. Zo fijn zelfs dat de noodzaak voor een opvolger er ogenschijnlijk nog niet direct was. Maar stilstand staat ook in de automotive sector meer en meer voor achteruitgang. Je kunt met zo'n grote groep concurrenten, waaronder enkele steengoede auto's, niet achterover leunen: er zijn nieuwe eisen voor veiligheid, CO2-uitstoot en mobiliteit. Dus maakten wij kennis met de derde generatie X3.



NIET GROTER

Qua formaat vond BMW het wel welletjes. De auto is niet gegroeid ten opzichte van zijn voorganger. Wel werd de wielbasis iets groter, waardoor er minder overhang is. Dit kwam de ruimte in de auto ten goede. De kofferbak biedt nu zo'n 50 liter meer dan voorheen, zonder dat dit ten koste gaat van de mensen op de achterbank. Sterker, daar zit je meer dan behoorlijk, met veel ruimte voor benen en hoofd. De hogere bodem leidt bovendien niet tot opgetrokken knieën, je zit er erg comfortabel. Voorin oogt het bekend voor mensen die de nieuwe 5- en 7-serie kennen. BMW slijpt zijn ergonomie steeds meer fijn. Dat resulteert in meer uniformiteit in alle modellen. Het multimediascherm is hoog geplaatst en binnen handbereik, zodat het touchscreen goed is te bedienen. Ook is de iDrive-knop blindelings op de middentunnel te vinden en te gebruiken. Nog los van het feit dat je ook stemcommando's of (zij het beperkt) vingergebaren kunt gebruiken. De overdaad aan keuze is een voorbeeld voor elk automerk dat zijn ergonomie serieus neemt.

De afwerking van de BMW is op niveau, maar ondanks het gebruik van hout en sierlijk aluminium schalen we Audi en Mercedes nog wat hoger in als het gaat om de kwaliteit van de gebruikte materialen. Zeker lager gelegen delen als de portiervakken halen niet altijd het niveau dat je in een auto van deze prijs verwacht.



OOK EEN M

Bij de lancering zijn er vijf versies beschikbaar. Voor de benzinerijders een 20i en 30i (beide viercilinders), de dieselaars krijgen een 20d en 30d. Daarboven topt de X3 met een M40i; laat dat nu net het enige model zijn dat we kunnen proberen. De auto krijgt BMW's bekende 3,0-liter zes-in-lijnmotor met een enkele twinscrollturbo. Hij is nog wat opgepept, waardoor we over niet minder dan 360 pk beschikken. In combinatie met xDrive, dat elke X3 standaard heeft, leidt dat tot een 0-100 km/h-sprint van 4,8 seconden. Dat is bizar snel voor een auto als deze. Het blok werkt subliem samen met de achttrapsautomaat, waardoor over de aandrijflijn niet valt te klagen. Toch zouden wij de 30d aanraden. Het vroeg beschikbare koppel van die diesel past beter bij een SUV. Bovendien heeft de M40i een sportonderstel en daar knapt de auto niet van op. Ja, hij helt minder over in bochten, maar je voelt dat hij op oneffenheden onnodig stoterig is. De grote wielen doen daarbij een duit het zakje. Bovendien heet de M40i geen echte M, zoals de X4 M bijvoorbeeld; de rijeigenschappen (hoewel erg goed) zijn dan ook niet zo spectaculair dat het wellicht het overwegen waard is. Neem de X3 zoals hij is bedoeld: als ruime, comfortabele SUV die ook zonder sportonderstel het rijplezier biedt dat BMW altijd belooft. Een zescilinderdiesel past zonder meer het beste bij een auto als deze.

Op elke vlak is de nieuwe X3 volledig in staat de strijd aan te gaan met de recent volledig vernieuwde Audi Q5 en Volvo XC60, het gat met benchmark Mercedes GLC (of doen we dan de Porsche Macan tekort?) is merkbaar kleiner geworden. Of hij die toppers daadwerkelijk voorbijstreeft, durven we pas te zeggen als we ze tegenover elkaar hebben staan.

+ Fijn onderstel, goede aandrijving

Fijn onderstel, goede aandrijving + Ruim, goede ergonomie - Leuke versies worden al snel heel erg duur

Leuke versies worden al snel heel erg duur - M40i onnodig hard voor een SUV