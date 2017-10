Slideshow

BMW M760Li xDrive Zinloos geweldig

Werkelijk alles aan de nieuwe BMW 7-serie met V12 voelt, ruikt en klinkt uniek. Van het sublieme comfort tot de bizarre acceleratie en van de verrassende wendbaarheid tot het immense verbruik. Alles komt uit een categorie die even indrukwekkend als overbodig is.

Eigenlijk verraadt alleen het feit dat het overige verkeer steeds harder achteruit lijkt te rijden iets van de snelheid waarmee de immense BMW M760Li over de Duitse autobahn stormt. Aan boord heerst rust, slechts onderbroken door een vaag spoor van windgeruis ergens bij de buitenspiegel. Van de motor geen spoor, ook al wordt er ergens ver voor je toch 6,6 liter aan explosief mengsel verbrand, aangejaagd door twee turbo's. Maar ook op basis van wat je terugkrijgt van het onderstel, valt niet te vermoeden welk getal er nu precies op de snelheidsmeter staat. De neus zwalkt niet en hoewel er sowieso weinig gevoel door het stuurwiel naar je vingertoppen komt, is het genoeg om te weten dat de stabiliteit weinig geringer is dan bij stadstempo. Terwijl ik zo de betrekkelijkheid van snelheid nog eens rustig zit te overpeinzen, vraagt de bijrijder terloops: "Hoe hard rijden we eigenlijk?" Een vraag die leidt tot een ontstellend antwoord: 281 km/h. En de rek is er nog niet uit. Pas bij 305 km/h moet een begrenzer voorkomen dat bijna 2.200 kilo en 5,24 meter aan 7-serie de grens van het geloofwaardige nog verder oprekt.

Eén ding doet de nieuwe BMW M760Li xDrive namelijk beter dan alle andere 7-series: je verwachtingen overtreffen. Zelfs met de torenhoge prijs van zo'n € 250.000 exclusief opties in het achterhoofd blijft het elke keer weer verbazend wat deze BMW allemaal kan. Dankzij een 6,6-liter V12 met 610 pk en 810 Nm schiet de verlengde limousine in 3,7 seconden van 0-100 km/h en kan hij, mits je die optie aanvinkt, 305 km/h halen. Cijfers waar de gemiddelde supercar amper onder duikt. Het gemak waarmee het allemaal gaat, doet eigenlijk geen recht aan de prestaties. Zo vanzelfsprekend en gespeend van drama. Meer dan 600 pk is natuurlijk erg veel, maar het specifiek vermogen van de twaalfcilinder ligt op slechts 92 pk per liter. Met andere woorden: echt z'n best hoeft hij niet te doen.

Daarmee komt ook meteen de andere kant van de V12 om de hoek kijken: zijn souplesse. Alle onderdelen zijn perfect in balans, er is geen trilling waarneembaar. Niet bij starten, niet bij stationair draaien en ook niet onder vollast. Met de 7 in comfortstand merk je alleen aan de digitale toerentellernaald dat de achttraps ZF-automaat schakelt, verder overheerst een serene rust. Pas als de auto in de Sport-stand staat, krijg je iets te horen van de magistrale motor. Een diep, rollend muziekstuk dat voor omstanders helaas veel beter hoorbaar is dan voor de inzittenden. Alleen bij lage snelheden hoor je de motor zingen en dan valt op dat het voor zo'n statige auto best een luide soundtrack is.

WEL M, MAAR GEEN M7

Het kenmerkt de M760Li. Hoewel een echte M7 er vooralsnog niet lijkt te komen, is dit wel een zogenoemd M Performance-model en dus sportiever dan de meeste BMWs. Natuurlijk is zoiets relatief als het gaat om iets van dergelijke omvang, maar geheel loos is de kreet niet. Met de luchtvering, adaptieve dempers, stuurinrichting en vooral de vierwielbesturing in Sport-stand voelt de M760 aanzienlijk wendbaarder dan je zou verwachten. Sterker nog: er schuilt een bijna paradoxaal plezier in het snel rijden met iets wat zo groot en zo duur is. Tractie is dankzij de vierwielaandrijving verzekerd, maar zeker de verbintenis tussen bestuurder en auto valt op. Dankzij de meesturende achteras voelt de auto levendiger

en wendbaarder en reageert hij meer op je input dan een S8 of S AMG dat doet. Pas in echt krappe bochten word je eraan herinnerd hoeveel massa er eigenlijk de hoek om moet.

Tot dat punt doet deze 7-serie echter iets wat even uniek als overbodig is. Want laten we eerlijk zijn: niemand heeft een auto als deze nodig. En wanneer alles in comfortstand staat, moet de BMW nog altijd zijn meerdere erkennen in de S-klasse van aartsrivaal Mercedes. Overigens zegt dat meer over die laatste, want in de Comfortstand golft de 7 over de weg met alle souplesse die een mens zich kan wensen. Daar gaat het echter niet om: een auto als deze moet alle wensen kunnen overtreffen, moet technologie paraat hebben die geen klant nog heeft bedacht. Dat doet de 7-serie dan ook op veel vlakken. De mate en snelheid waarmee het onderstel zich aanpast aan en anticipeert op de omstandigheden en de vierwielbesturing zijn er voorbeelden van. Ook de adaptieve laserverlichting, de op afstand bediende in- en uitparkeerfunctie en de gebarenfunctie van het multimediasysteem zijn voorbeelden van de vooruitstrevendheid van een topklasse-auto als deze. Toch gaat een S-klasse daarin verder. Als topklasse-sensatiekanon is de BMW M760Li xDrive vooralsnog echter onovertroffen.