BMW i3s Op twee gedachten

Een sportversie van een elektrische auto moet in principe kunnen, maar niet zonder meer, zo bewijst de nieuwe BMW i3s. De belangen van de sportieve helft van die auto druisen namelijk in tegen de belangen van de elektrische helft.

In principe hoeft er geen bezwaar te zijn tegen een sportieve versie van een elektrische auto. Goed, doorgaans zijn het niet de lichtste auto's, maar dat probleem heeft BMW bij de i3 al ondervangen door de slimme bouwwijze. Het onderstel bevat veel aluminium en het inzittendencompartiment dat daarop rust, bestaat voornamelijk uit CFRP, plastic versterkt met koolstofvezel dus. Met een totaalgewicht van nog geen 1.200 kilo vormt de i3 in principe een prima basis voor een sportievere versie. Voeg wat extra vermogen toe, stijvere stabilisatorstangen, een verlaagd onderstel, bredere banden, een grotere spoorbreedte en steviger schokdempers en het klinkt op papier allemaal als een geloofwaardige sportieve variant.

Toch pakt het in de praktijk helaas allemaal wat minder goed uit. Allereerst lever je ten opzichte van de normale i3 best wel wat comfort in. Slecht wegdek en putdeksels krijg je als bestuurder daardoor erg nadrukkelijk door en dat gaat na verloop van tijd best wel vervelen. Nu is dat vaker het geval bij een meer dynamisch ingestoken variant van een bestaand model, alleen zijn bij de i3s de verbeteringen verhoudingsgewijs klein. Zeker, hij stuurt wat directer in, rolt minder om zijn lengteas en houdt langer zijn banden aan het asfalt, maar levensgroot zijn de verschillen niet. Dat komt deels doordat de standaard i3 al verrassend goed rijdt, doordat de massa laag in de auto is geplaatst. Het komt ook door het feit dat de banden weliswaar breder zijn, maar het nog altijd om Bridgestones Ecopia gaat. Die vormen de beperkende factor, waardoor de grip niet enorm veel hoger ligt dan bij de normale i3.



STRIJDIGE BELANGEN

Dat geeft ook aan waar het probleem van de i3s zit: de belangen van zijn twee helften conflicteren met elkaar. Enerzijds wil je zo veel mogelijk weerstand vanuit de banden om gripverlies tegen te gaan en zo de wegligging en tractie te verbeteren. Anderzijds beperkt dat de actieradius, die juist gebaat is bij een zo laag mogelijke rolweerstand. Omdat de reikwijdte in de praktijk op zo'n 200 kilometer ligt, wil je daar niet al te veel op inboeten. Daar komt bij dat als je de i3s sportiever gaat rijden de

actieradius ook omlaag gaat. En die is

niet dermate riant dat je daar achteloos

aan voorbij kunt gaan. Kortom, de extra

sportieve capaciteiten kun je niet onbeperkt

benutten. Wat voor het onderstel geldt,

geldt ook voor de aandrijflijn. Ten opzichte

van de reguliere i3 krijgt de S er 14 pk en

20 Nm bij. Dat klinkt niet indrukwekkend,

maar doordat het maximale koppel vanaf

stilstand tot je beschikking staat, sprint de

i3s in 6,9 seconden naar de 100 en stopt de

versnelling pas bij 160 km/h in plaats van de

7,3 seconden en 150 km/h die de i3 zonder s

laat noteren. Maar ook hiervoor geldt: de

normale i3 voldoet al en als je het extra

vermogen gaat gebruiken, red je die 200

kilometer natuurlijk niet meer. Het blijft

telkens weer een prettige ervaring aan

boord van een elektrische auto. Versnellen

gaat lineair en vrijwel geluidloos, wat

bijdraagt aan het comfort. Vertragen gaat

nog altijd vrij sterk op het moment dat je

het rechterpedaal loslaat om zoveel mogelijk

energie terug te winnen. Daar wen je

snel aan, maar het zou in de file prettig

zijn als de mogelijkheid bestond om de

mate van vertragen te beïnvloeden, zoals in

sommige andere elektrische auto's wel kan.

RANGE-EXTENDER

De komst van de i3s valt samen met de

facelift voor de i3. In principe heeft die niet

heel erg veel om het lijf. Nieuwe ledlichtunits,

iets anders getekende bumpers en de

logo's aan de achterzijde zitten voortaan

verder naar de zijkant geplaatst voor een

breder aanzicht van achteren, dan heb je

het wel gehad. Klein werk dus. Dat komt

ook doordat er op technisch vlak al eerder

een groter accupakket beschikbaar kwam

met 33 in plaats van 22 kWh. Vanaf nu is dat

ook gelijk de enige keuze, de 22 kWh-versie

keert niet terug in de prijslijst. Uiteraard

blijft de tweecilinder range-extender wel

op de optielijst staan, die kan worden

gecombineerd met zowel de normale i3

als de i3s. Wel een flinke investering, want

waar de normale i3 begint bij € 39.549 kost

de versie met range-extender minimaal

€ 44.494. In beide gevallen kost de s nog

eens € 3.600 extra. Gezien de zeer slimme

constructie van de BMW i3 valt die prijs

best te rechtvaardigen, maar dat doet niets

af aan het feit dat er inmiddels ook concurrenten

op de markt zijn die voor minder

geld een vergelijkbare actieradius bieden,

of voor hetzelfde geld meer reikwijdte.

Die hebben dan wel geen sportversie,

maar dat is gezien de eerste ervaringen

op dit moment nog geen bezwaar.

Oordeel + Verrassend vlot

Verrassend vlot + Niet zwaar voor een elektrische auto - Sportversie voelt als compromis

Sportversie voelt als compromis - Vrij prijzig

