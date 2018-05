Als vanouds in topvorm BMW 8-serie

Negentien jaar nadat de 850i uit productie is gegaan, heeft BMW weer een 8-serie in de showroom gezet. We mochten exclusief rijden met een prototype. We verklappen alvast: als een echte BMW voelt de 4,75 meter lange coupé twee maten kleiner aan dan hij daadwerkelijk is.

Wat is het toch heerlijk om de adrenaline door je lijf te voelen gieren! We trappen het rem­ pedaal vol in, duiken de bocht in en gaan vervolgens weer vol op het gas. Het lijkt bijna alsof we in een achtbaan zitten. Op ons hele lijf voelen we kippenvel. En dat wordt veroorzaakt door het prototype waarin we zitten, de BMW 8­-serie Coupé. Die komt in de herfst op de markt. Tot die tijd worden de laatste puntjes op de i gezet. De ingenieurs, de onderstelspecialisten en de 'motormannen' draaien hun rondjes op de smalle, bochtige en hobbelige wegen in Wales. Geluksvogels als we zijn mogen wij het ontwikkelingsteam vergezellen tijdens de laatste afstellingstests. En dat met een BMW uit de 8­-serie, een modelreeks die de harten van de liefhebbers vele jaren geleden al sneller liet kloppen. We denken met weemoed terug aan de 850i uit de E31­reeks, met zijn 300 pk sterke V12, klapkoplampen en hoekige lijnenspel. Dit model werd gebouwd van 1989 tot 1999 en kende veel bewonderaars. Veel kopers trok hij echter niet. Indertijd moest je een bedrag van net geen € 112.000 neertellen voor de grote coupé. Destijds was dat een enorm bedrag.

Veel geeft BMW nog niet vrij over de nieuwe 8­-serie. We weten alleen dat de twee­deurs Coupé snel op de markt zal komen, volgend jaar volgt de Cabrio en in 2020 de vierdeurs Gran Coupé. Tussen neus en lippen door lieten de ingenieurs nog los dat hij 4,75 meter lang is. Dat de nieuweling net zo vlak is als ons land, zien we. En we voelen het ook. Voorin zit je uitstekend op fraaie, nauw aansluitende sportstoelen met een goede ergonomie. Maar neem vervol­gens eens plaats op de achterbank! Het dak loopt sterk af. Achterin is hoogstens plaats voor een hond, maar niet voor een mens, die simpelweg zijn benen nergens kwijt zou kunnen. Tja, dat krijg je bij een coupé. Eentje met brede BMW­-nieren, priemende koplampen, brede wielkasten en 20­inch­ wielen met 245­-banden voor en 275­-sloffen aan de achterzijde. Hoewel het dashboard nog was gecamoufleerd, zien we bij een snelle blik dat de 8­-serie over een volledig digitaal instrumentarium beschikt.

HEAVY METAL VOOR DE OPENBARE WEG

Maar je wilt natuurlijk vooral weten hoe deze auto rijdt. Onder de motorkap ligt de 4,4­-liter achtcilinder. In tegenstelling tot in de M550i beschikt de motor in de 8­-serie niet over 462, maar over 530 pk. Je kunt immers nooit genoeg vermogen tot je beschikking hebben. Datzelfde geldt voor het koppel. Dat bedraagt in dit geval 750 Nm bij 1.800 toeren per minuut, ofte­ wel nogmaals 100 Nm meer. Door de Sport Plus­knop in te drukken, ontketen je ware oerkrachten in deze auto. Het uitlaatsysteem met kleppen brengt dan heavy metal voor de openbare weg voort. Ook worden de dempers straffer afgesteld en verloopt de sowieso al directe actieve besturing nog nauwkeuriger. De auto be­schikt bij alle toerentallen over een haast oneindig lijkende berg vermogen. Hij schreeuwt bovendien simpelweg om bochten.

De vierwielaandrijving stuurt in de scherpste modus een groot deel van het vermogen naar de achterwielen. Dankzij de overhelstabilisatie en het sportdifferentieel krijg je echter nooit het idee dat je de con­trole kunt kwijtraken. De auto voelt niet aan alsof hij 4,75 meter lang is; hij lijkt twee maten kleiner te zijn. En hij zuigt zich regelrecht vast in de bocht. Rond de apex voel je de achterasbesturing meewerken en even later vraag je jezelf af hoe deze auto in hemelsnaam zo hard door de bocht kon gaan. Eén ding is duidelijk: deze auto kan meer dan de gemiddelde bestuurder durft. Na een paar minuten stoeien schakelen we de Comfort­modus weer in, vervolgens zweeft deze droom van een auto welhaast over het wegdek. De volgende bochten liggen echter alweer in het verschiet. Wat een fantastische auto, wat een subliem onderstel! En hoewel je dat gezien zijn formaat niet zou verwachten, lijkt hij qua rijden meer op een 911 dan op een S­-klasse Coupé.

Oordeel + Sublieme rijeigenschappen

Sublieme rijeigenschappen + Heerlijke motor - Krap achterin

Krap achterin - Zal geen koopje worden