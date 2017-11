Slideshow

BMW 6-serie GT Als eerste op onbekend terrein

De naam van de 5-serie was blijkbaar niet hip genoeg voor BMW’s gigantische … Tja, wat is de 6 GT eigenlijk?

De BMW Group houdt er merkbaar van carrosserievarianten te verzinnen zonder dat er concrete vraag naar is. Er zijn voorbeelden te over. Wie vroeg er om een BMW X6? Waren er mensen die zaten te wachten op een coupéversie van de Mini, om nog maar te zwijgen over de Roadster? Sommige designbrouwsels zijn een schot in de roos (X6, X4), andere sterven een stille dood (eerste X1, Mini Paceman). Het is hoe dan ook dapper van BMW als je weet hoeveel geld het kost om een nieuw model op de markt te brengen. Maar het pionieren loont vaak genoeg. Het feit dat Mercedes inmiddels concurrenten voor de X4 en X6 heeft verzonnen (en ze nog lelijker heeft gemaakt dan de BMW's, best knap) en dat Audi daar ook mee bezig is, zegt genoeg.

Er is echter ook een auto die wel een opvolger heeft gekregen, maar eigenlijk geen concurrent. De 5-serie GT is vanaf het eerste moment een ingewikkelde auto geweest. Sowieso voor AutoWeek, want we zijn gek op vergelijkende testen, maar waar moesten we deze auto in hemelsnaam mee vergelijken? Een limousine? Een luxe SUV niveau Range Rover? De eveneens merkwaardige Mercedes R-klasse kwam er wellicht nog het meest bij in de buurt, en dat daarvan geen opvolger is verschenen, is niet zonder reden. BMW had de auto vooral bedoeld als limousine-concurrent: een directieauto met veel luxe en comfort op de achterbank, zonder de prijs van een F-segmenter of de politiek-incorrecte uitstraling van een SUV. Renault probeerde met de Vel Satis eigenlijk hetzelfde. De auto stond hiervoor op het platform van de vorige 7-serie, maar blijkbaar maakt de naam 5 GT niet duidelijk genoeg dat de auto boven de 'gewone' 5-serie was gepositioneerd. De oplossing was even simpel als voor de hand liggend: een nieuwe naam. Maak kennis met de BMW 6-serie GT.

LAGER EN LANGER

Het model is redelijk aangepast ten opzichte van de eerste generatie. De auto is 2 centimeter lager en bijna 9 centimeter langer. Die wijzigingen hebben een merkbaar effect op de uitstraling van de auto. Het plompe van zijn voorganger is weg, de auto heeft nu meer de vorm van een (erg) grote 3-serie GT. De consensus op de redactie is dat het nog altijd niet bepaald de mooiste BMW in het gamma is (dankzij de X4 ook zeker niet de lelijkste), maar het oogt wat verfijnder dan voorheen. Een voordeel van de nieuwe koets is dat het ruimteaanbod is gegroeid. Nu hadden we op dat gebied weinig klachten over de 5 GT, maar het kan dus nog beter. Onder de vijfde deur – zonder de aparte kofferklep die de 5 GT wel had – heb je nu 610 liter ter beschikking. Klap je de banken om, dan ga je naar 1.800 liter. Achterin is het zeer goed toeven. Alleen met gestrekte benen raak je de voorstoel en zelfs lange mensen zullen het dak niet raken. Luxe kussentjes op de hoofdsteunen versterken het limo-gevoel.

De cockpit kent weinig verrassingen na onze ervaringen met de nieuwe 5- en huidige 7-serie. De zitpositie is net wat hoger, maar niet té, het stuur kan ver naar je toe en alles zit onder handbereik. Je kunt het snelle multimediasysteem op verschillende manieren bedienen en qua gebruiksgemak is BMW de benchmark in het luxe segment. Het materiaalgebruik staat net even op een hoger plan dan in de 5-serie, je merkt dat de Duitsers deze cross-over hoger in de markt hebben willen zetten.

SAMENSMELTEN

Qua motoren begint het met de 630i, die een viercilinder met ruim 250 pk heeft. Een 640i en twee zescilinderdiesels maken het gamma af. We kunnen kort zijn over de aandrijflijn. De 640i die we probeerden was soepel en sterk, maar vermoedelijk doet niemand zichzelf tekort met een 630i. Over de diesels hoeft helemaal niemand zich zorgen te maken. Interessanter is het onderstel. De achteras heeft standaard luchtvering; onze demo had het rondom, samen met vierwielbesturing. Die laatste optie was voorheen niet te combineren met xDrive, nu gelukkig wel. Door de combinatie van deze zaken biedt de 6GT een comfortniveau dat zeldzaam hoog is voor een BMW. In bochten ligt de auto strak, oneffenheden worden feilloos weggefilterd. De auto is bijzonder stil.

Even goed is de 6GT zelfs in de Comfortstand nog altijd een auto die zich plezierig laat rijden. De neus reageert natuurlijk op insturen, de achterkant duwt niet door als je snel een bocht in duikt, de auto voelt geen moment log aan. De vierwielbesturing is feilloos geïntegreerd in het geheel, waardoor de auto gevoelsmatig enorm krimpt om je heen, zonder dat de neus nerveus aanvoelt of de kont lijkt te zwabberen, zoals in de Renault Talisman. Als je het niet weet, voel je het niet, en verbaas je je alleen over de kleine draaicirkel. Met losse onderdelen ben je er niet, maar BMW smelt alle ondersteltechnieken samen tot een waanzinnig natuurlijk geheel. Dat het in een forse auto als deze veel comfort kan bieden, is knap, maar niet opzienbarend. Dat de 6 GT ondanks zijn comfort en grootte zelfs op krappe heuvelachtige wegen nog altijd rijdt als een BMW, is wat hem van goed naar geweldig tilt.

Oordeel + Zeer comfortabel en luxueus

Zeer comfortabel en luxueus + Rijdt evengoed waanzinnig - Must-have-opties niet gratis

Must-have-opties niet gratis - Niet moeders mooiste

Video