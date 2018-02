Slideshow

Bentley Continental GT Gentleman met sportieve ambities

De nieuwe Bentley Continental GT is volgens zijn makers de beste GT ter wereld. Uiteraard willen we daar graag zelf een oordeel over vellen.

Van het understatement dat een Britse gentleman normaliter kenmerkt, is bij Cameron Paterson niets te merken. "De nieuwe Continental is de beste GT ter wereld", aldus mr. Paterson voordat we op pad gaan met de nieuwe supercar. Hij is bij Bentley verantwoordelijk voor de test- en ontwikkelingsafdeling en zijn claims zijn niet bepaald bescheiden. Zodoende zijn we erg benieuwd hoe de Brit met Duits paspoort daadwerkelijk rijdt.

Vol verwachting en op respectvolle wijze nader ik de nieuwe Continental GT. Hij oogt laag, breed, gespierd en stijlvol. De motor komt grommend op temperatuur. Een aantal zaken valt direct op als we de nieuwe Bentley nader bekijken. Zo is de vooras verder naar voren geplaatst, wat een langere motorkap en een langere voorzijde mogelijk maakt. Het klassieke gezicht met gaasgrille en vier ronde koplampen komt ons bekend voor. De elegant aflopende daklijn gaat over in een gespierd ogende achterzijde met een zelfverzekerd Bentleylogo. Ook dat heeft een nieuw design ondergaan. Al met al is het een typische Bentley. Het is een logische doorontwikkeling van het design van de eerste twee generaties, met een extra dosis dynamiek.

Als we instappen, zijn we opnieuw onder de indruk. Het is een interessante combinatie van traditionele luxe met Bauhausavantgarde. Uiteraard is het interieur afgewerkt met de sjieke houtsoorten en het hoogwaardige leer die je in een Bentley verwacht. Nieuw zijn het volledig digitale instrumentarium en het Rotating Display van het multimedia- en navigatiesysteem, dat bij het inschakelen à la James Bond om de eigen as draait. Daarvoor moet je bijbetalen, maar het merendeel van de Continental-kopers zal dat ongetwijfeld doen. Wat een fantastische gadget! Dat het display oorspronkelijk uit de Porsche Panamera stamt, mag de pret niet drukken. Het interieur oogt er namelijk niet minder fraai door. Alles is perfect afgewerkt en de materialen zijn van topkwaliteit. De combinatie van traditie en moderne techniek is uitstekend gelukt.

Overigens is de Continental bepaald geen auto die het alleen van uiterlijk vertoon moet hebben. Hij rijdt fenomenaal en weet de verwachtingen waar te maken. De 635 pk sterke W12 levert al bij 1.350 toeren per minuut een koppel van 900 Nm en maakt in alle opzichten indruk. Zo houdt hij zich bij kruissnelheden keurig op de achtergrond en doet hij onhoorbaar zijn werk. Als je het gaspedaal met beleid behandelt, draait de motor voorbeeldig. Bij hogere toerentallen daarentegen krijg je een waanzinnige duw in de rug, gepaard gaand met een indrukwekkende grom.

TOTAAL ANDERE AUTO

Dat zijn luchtgeveerde onderstel (de veerpoten stammen eveneens van de Panamera) zeer comfortabel te werk gaat en dat de besturing je op bijzonder plezierige wijze informeert over de staat van het wegdek zonder nerveus aan te doen, hebben we al geconstateerd op de provinciale wegen in Wales. Inmiddels zijn we aangekomen in het noordwesten van Wales, om precies te zijn op het kleine, maar fijne circuit in Anglesey. Plotseling hebben we het gevoel in een totaal andere auto te zitten. Weegt deze Bentley echt 2.244 kilo? Hij biedt een perfecte grip, het onderstuur dat bij zijn voorganger optrad, schittert door afwezigheid en van overhellen en fading is evenmin sprake.

Is het ook de beste GT ter wereld? Wij zouden in elk geval geen betere kunnen noemen en evenmin eentje die veelzijdiger, deftiger en harmonieuzer is. Mr. Paterson, u heeft helemaal gelijk. Understatement is in dit geval nergens voor nodig.