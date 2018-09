Niet voor tere zieltjes Audi TTS

In 1998 deed Audi veel stof opwaaien met de onthulling van de eerste TT. Nu, 20 jaar later, is de derde generatie van de sportieve coupé (en roadster) al weer een aantal jaren onder ons. Een mooi moment voor wat tussentijdse bijpunterij. Het even beroemde als beruchte Isle of Man dient hierbij als passend decor.

Twee jaar zijn ze er bij Audi mee bezig geweest om de lokale autoriteiten op Man over te halen om een gedeelte van de TT Mountain Course speciaal voor de introductie van de vernieuwde TTS af te sluiten. Het gaat dan ook om niet zomaar een stukje asfalt; de slingerende weg die over de iets meer dan 600 meter hoge Snaefell Mountain loopt, is een van de beroemdste stukken van het parcours van de motorraces die sinds 1907 op het eiland worden gehouden. De TT van The Isle of Man is beroemd, maar vooral berucht; in de ruim 100 jaar dat op het eiland wordt geracet met motorfietsen, waren er meer dan 250 doden te betreuren, waaronder drie Nederlanders. Natuurlijk boekt geen enkele coureur bewust een enkele reis naar Man, maar je weet dat het hier gevaarlijker is dan waar dan ook. Als het mis gaat op een circuit, heb je uitloopstroken, grindbakken en vangrails om de schade te beperken. Hier, op de openbare weg, heb je bomen, lantaarnpalen, muren en gevels. En die geven niet mee ... De dood ligt permanent op de loer wanneer je hier volgas op je tweewieler over de smalle wegen raast. Noem het gestoord, noem het heroïsch; de races op The Isle of Man zijn hoe dan ook intrigerend en het is daarom fascinerend om dit eiland nu eens van dichtbij te bekijken. Weliswaar in een vierwieler – er worden hier trouwens ook autorally's verreden – maar dat betekent niet dat je onkwetsbaar bent. Terwijl de lokale bevolking zonder morren afslaat en de alternatieve route naar Ramsey neemt, staan wij bij de bekende kroeg Cregny-baa startklaar voor onze plankgas rit over het TT-circuit. Voor de veiligheid is de topsnelheid begrensd op ongeveer 90 mph (145 km/h) maar keihard rechtdoor rijden is toch niet zo boeiend; het gaat om de bochten. En die zijn er genoeg op dit parcours.

ALS EEN BEZETENE

Eén van de aanpassingen die Audi doorvoerde bij de facelift van de TT en TTS, was het vervangen van de zestraps automaat met dubbele koppeling (S-Tronic) door een exemplaar met zeven verzetten, die kortere schakeltijden laat noteren. De lagere versnellingen zijn relatief kort voor het betere sprintwerk, de eindoverbrenging is juist wat langer om het toerental en brandstofverbruik te drukken. Ten opzichte van de vorige TTS heeft de nieuwe een iets lager vermogen (306 i.p.v. 310 pk) maar daar staat een koppelwinst van 20 Nm naar 400 Nm tegenover. Dat levert niet alleen op papier een tijdwinst van 0,1 seconde op bij de 0-100-sprint maar dat toegenomen koppel zorgt ook na de lancering voor een indrukwekkende versnelling, de 2.0 TFSI blijft er over het hele toerengebied als een bezetene aan sleuren.

Omdat de pure geluidssensaties uitblijven en ook het rijgedrag van TTS met zijn standaard Quattro- aandrijving nooit écht sportief of uitdagend wordt, is dit echter geen auto die voor een adrenalinerush zorgt. Dat heeft de TT sowieso nooit gedaan, dus een verrassing is het niet. Dit is een sportcoupé (of roadster) met een uitgebalanceerd, allround karakter waarmee iedereen heel gemakkelijk heel hard kan gaan. De grenzen van de auto liggen ver weg en kondigen zich ruim van tevoren aan. Daarom kunnen we ook met een gerust hart het voor ons onbekende parcours zo goed als volgas nemen. We weten dat de TTS hoge bochtsnelheden gemakkelijk aan kan. Het allroundkarakter van de auto vertaalt zich ook naar de besturing, die rond de middenstand een beetje precisie mist. Voordeel is dat hij er minder nerveus van wordt. Het adaptieve onderstel is absoluut stevig – zeker op het weinig egale Manx-wegdek krijg je de hobbels en kuilen goed mee – maar zelfs in de meest sportieve configuratie is de TTS niet plank- hard afgeveerd.

KNIPOOG NAAR CONCEPT-CAR

Audi heeft de TDI uit het gamma geschrapt omdat men diesels niet meer bij de TT vindt passen. Hierdoor beperkt het motorenaanbod van de TT-modellen onder de TTS zich tot de 40 TFSI en 45 TFSI, allebei tweeliters met respectievelijk 197 en 245 pk. Deze motoren zijn ook in de roadster beschikbaar, waarbij de 45 TFSI leverbaar is met Quattro. De TT is er met handbak of S-Tronic automaat (standaard op de TTS).

De binnenkant liet Audi bij de facelift nagenoeg ongemoeid, aan de buitenzijde vallen de nieuwe 'driedimensionale' grille en de grotere luchtinlaten op. Grappig detail: onder het tankklepje zit nu geen dop meer maar kun je de slang er direct in prikken – een knipoog naar de concept-cars van mid- den jaren 90. Daarover gesproken: om de 20e verjaardag van de TT niet ongemerkt te laten passeren, komt er een 'TT 20 years' editie in een oplage van 999 stuks, roadster en coupé. Deze versie is leverbaar in licht- of donkergrijs, wederom een verwijzing naar de studiemodellen van destijds. Dat zijn ook de twee grote RVS uitlaateindstukken en de bruinleren bekleding met grote contrasterende stiksels. Prijzen van de vernieuwde TT-modellen volgen in de aanloop naar de marktintroductie eind 2018.

Terwijl de mythische Manannan's cloak (de deken van mist die het eiland uit het zicht van indringers houdt) zich langzaam over het eiland drapeert, ronden wij nog een- maal het fameuze TT-circuit. Hoewel er buiten de bebouwde kom geen snelheidsli- mieten gelden en de verleiding groot is, bouwen we de nodige reserve in. De grenzen van de TTS liggen vast verder dan die van ons, we laten het echte stuntwerk graag over aan de mannen op de motoren.

Oordeel + Uitstekende allrounder

Uitstekende allrounder + Indrukwekkende motor - Mist beleving

Mist beleving - Besturing vaag rond de middenstand

