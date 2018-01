Audi RS4 Avant

Slideshow

Audi’s nieuwe RS4 is er alleen als stationwagon, net als vroeger. En hij heeft een V6 met twee turbo’s, net als vroeger. Zijn uitstraling is daarentegen toch anders dan vroeger.

Nog voordat ex-Lamborghini-baas Stephan Winkelmann zich uitgebreid kon bemoeien met het nieuwe Audi Sport, voorheen Quattro GmbH, is hij alweer vertrokken. Bugatti had een nieuwe chef nodig en hij was klaarblijkelijk de aangewezen persoon; op 1 januari gaat hij daar aan de slag. Lamborghini is onder zijn leiding fors gegroeid en wist de Aventador en Huracán goed aan de man te brengen. Audi zag wat er wereldwijd gebeurde met onder meer AMG en wilde met zijn RS-modellen een vergelijkbare stap maken. Daar was geld te verdienen! Deze nieuwe RS4 Avant bewijst waar voor Audi de focus ligt: prestaties en uitstraling. Audi weet goed wat het imago van zijn merk doet bij de doelgroep en profiteert daar nog beter van.

De nieuwe RS4 is veel dikker dan zijn voorganger. Zo heeft hij een voorbumper met allerhande sleuven en gaten, dikke sideskirts, uitgeklopte wielkasten en ovale uitlaten waar met gemak een hele vuist in verdwijnt. Met de jongste RS6 (alweer uit 2013) maakte Audi een vergelijkbare stap ten opzichte van zijn voorganger uit 2008. Het moet dikker, bruter en cooler. Opvallend genoeg was de eerste RS4 ook een enorm dikke auto (meer dan de twee generaties erna), maar hier lag de focus iets meer op uitbouw en minder op blingbling.

Met het vermogen zit het ook wel goed, al wekt het wellicht verbazing dat Audi met de nieuwe generatie geen vermogensstap heeft gemaakt. Net als de B8-generatie heeft de auto 450 pk gekregen. Toen ging dat door middel van een atmosferische 4,2-liter V8, nu ligt er een 2,9-liter V6 in met twee turbo's. Audi verwijst als reden uiteraard graag naar zijn eerste RS4, die een 2,7-liter grote biturbo-V6 had, maar het feit dat Porsche deze V6 al in de schappen had liggen, is de voornaamste reden dat we hem nu in de RS4 (en RS5) vinden. Dankzij een forse groei aan koppel (nu 600 Nm) gaat de auto wel een halve tel sneller naar 100 km/h: 4,1 seconden. In de praktijk is de Audi echt waanzinnig snel. De motor is alert en heeft over het hele toerenbereik power. Als we 500 pk hadden gehoord, hadden we het ook geloofd. Op tussensprints knal je met veel gedreun overal voorbij.

Het interieur is kwalitatief hoogstaand en strak. De carbon-accenten en prachtig aluminium worden gecombineerd met een bijna perfecte ergonomie. In onze auto zaten groene stiksels in het leer op de stoelen en het stuur om het te matchen met de groene lakkleur. Eén klacht: het switchen tussen bijvoorbeeld 'comfort' en 'sport' gaat onhandig met de Drive Select-knoppen. Ze zitten namelijk onder die van de klimaatregeling. Dit moet snel kunnen op de middentunnel of liever nog op het stuur.

PIJNPUNT

Tot zover waar Audi het wel goed doet. Het doet het namelijk een stuk minder als je het hebt over rijplezier. Ja, je kunt er hard mee. Iedereen kan met deze auto hard. Dankzij de Quattro-vierwielaandrijving heb je altijd tractie en voordat de achterkant rare dingen gaat doen, ben je vooral zelf erg raar bezig. Zeker in snelle bochten houden de dempers de auto strak tegen het asfalt en kun je de motor laten dreunen en blazen. Geen enkel moment heb je echter het idee dat de auto het fijn vindt een bocht om te gaan. Je moet de neus naar binnen dwingen, waarbij je altijd een kleine aarzeling merkt. De informatie die je via het stuurwiel bereikt, houdt ook niet over, waardoor er een soort weeïg gevoel optreedt. Het blok mag dan wel lichter zijn dan de oude V8, maar het ligt nog steeds te ver naar voren, waardoor de neus erg weerbarstig is. Als je dat vergelijkt met de bekende concurrenten in de vorm van de BMW M3, de Mercedes C 63 en tegenwoordig ook de Alfa Giulia Q (waarbij moet worden aangetekend dat enkel de Mercedes er ook als stationwagon is), dan doen die auto's dat zó ontzettend anders. Elk op hun eigen manier betrekken ze de bestuurders ontzettend bij de hele rijbeleving. Gek genoeg weet Audi's uitgaande RS6 dat gevoel nog meer op te wekken dan deze RS4, maar gezien het imago van het RS-label kun je je inmiddels afvragen hoe erg dat is. Audi kiest gewoon heel bewust voor een andere koers.

De RS-koper wil zijn snelheid en uitstraling kennelijk graag gecombineerd zien met luxe, comfort en gebruiksgemak. Welnu, dat krijgt hij met deze RS4 volop. De praktische meerwaarde ten opzichte van een S4 Avant, werkelijk een zalige auto, is daarmee wel een stuk minder geworden dan voorheen. Het zit hem vooral in de uitstraling en het feit dat hij 0,6 seconden sneller is naar 100 km/h. En daarmee is het cirkeltje weer rond en kunnen we vrede hebben met het resultaat. Het enige wat een beetje knaagt: de keuze voor de nieuwe naam Audi Sport lijkt op zijn minst ongelukkig, want bijster sportief is de RS4 Avant niet.

Oordeel + Waanzinnig snel

Waanzinnig snel + Extreem dik om te zien - Geen pure rijdersauto

Geen pure rijdersauto - Meerwaarde ten opzichte van S4 Avant beperkt

