Slideshow

Audi A8 Toekomstvisie

Traditioneel gaat het bij een grote limousine om comfort, ruimte en rust, maar hoewel die zaken bij de nieuwe A8 bijna vanzelfsprekend goed zijn, is het vooral de ontzettend intelligente technologie die indruk maakt. Zelfs als die het nog maar voor een deel doet.

Ooit moet het een vijfsterrenhotel zijn geweest, maar de zichtbare verwijdering van één van die vijf sterren op de bewegwijzering in dit Spaanse resort vertelt het verhaal van een onderneming die langzaam wegzakte naar faillissement. Het is één van de vele slachtoffers van de crisis die Europa jaren in een wurggreep hield. De stilte staat in schril contrast met de bedrijvigheid die hier ooit moet zijn geweest. Dat contrast is er ook bij de auto die ons hier bracht: de nieuwe Audi A8. Een auto die alle kanten opkijkt, behalve achterom. Voorsprong door techniek wordt immers door geen andere Audi meer in de praktijk gebracht dan door deze.

Onder de noemer Audi AI heeft het merk namelijk een reeks actief denkende en handelende systemen ontwikkeld die de nieuwe A8 op niveau 3 brengt als het gaat om autonoom rijden. Dat betekent dat de auto dankzij Traffic Jam Pilot op een weg met gescheiden rijbanen tot 60 km/h volledig autonoom kan rijden. In tegenstelling tot de systemen die nu op de markt zijn, vraagt de A8 dan alleen nog om je aandacht als het systeem het echt nodig acht. Verder kun je de tijd in de file daadwerkelijk besteden aan iets anders dan het verkeer. Maar het gaat verder. AI Active Suspension stelt de A8 in staat om vooruit te kijken naar het wegdek dat komen gaat. Registreert het systeem bijvoorbeeld een kuil, dan kan het de hoeken van de A8 die die kuil gaan raken een stukje optillen door middel van de onafhankelijke luchtvering en vier elektromotoren. De wielen die door de kuil gaan, hebben dan meer veerweg om de klap op te vangen. Dit systeem elimineert ook de noodzaak van traditionele anti-rollbars. Rollen en duiken kan immers actief en per individueel wiel worden tegengegaan.

Nog een laatste troef: bij een dreigende aanrijding van opzij kan het systeem binnen een halve seconde één kant acht centimeter ophogen. Het voordeel daarvan is dat het aanrijdende voertuig de sterkere dorpels raakt en niet de relatief kwetsbare deuren, wat de bescherming van de passagiers ten goede komt. Audi zegt daarbij dat de massa dermate laag ligt, dat kantelen met de A8 eigenlijk onmogelijk is. Nog wat technisch vernuft? Parkeren doe je als A8-bezitter via een app op je smartphone. Zowel parallel als haaks en desnoods in een garage. Je hoeft daarvoor niet in de auto aanwezig te zijn. Waar het decor rondom ons het verleden symboliseert, laat de A8 in veel opzichten de nabije toekomst zien.



WACHTEN OP 2018

Het is nog even wachten op 2018, vooral omdat de A8 die vanaf november wordt geleverd al het bovenstaande nog niet kan. Deels genoodzaakt door de remmende kracht van de huidige wetgeving kan het nieuwe vlaggenschip pas in de loop van volgend jaar met bovenstaande technologie worden geleverd. Voorlopig kunnen we de systemen alleen ervaren op een afgesloten terrein. Dat betekent niet dat de A8 in zijn huidige staat een achterhaalde auto is. Allerminst, zo ervaren we onderweg. Je moet de auto dan nog wel actief in de gaten houden, maar hij rijdt nu al korte stukken zelfstandig op gepaste afstand van zijn voorganger en netjes tussen de lijnen. Toch is Mercedes-Benz op dit moment verder, zowel in termen van souplesse als mogelijkheden, want de A8 wisselt niet zelfstandig van rijbaan.

Zelf sturend valt het op dat het standaard luchtgeveerde onderstel met adaptieve dempers de verwachtingen op bijna alle vlakken overtreft. De sportwagendynamiek waar het merk het tijdens de persconferentie over heeft, zoeken we nog, maar de limousine biedt veel meer stuurplezier dan je op basis van zijn afmetingen en gewicht zou verwachten en is zo comfortabel als je maar kunt wensen. In Comfort glijden de wielen even licht en moeiteloos over het wegdek als het stuurwiel tussen je vingers, precies zoals je van een topklasselimousine verwacht. Het heeft wel wat weg van het deinen van een boot. Aan de andere kant van het spectrum, in de Dynamic-stand, gaan alle al dan niet optionele systemen aan het werk om de Audi veel kleiner te laten aandoen dan hij is. De luchtvering zakt een stuk, de stuurinrichting wordt directer en minder sterk bekrachtigd en de optionele vierwielbesturing laat de achterkant veel meer meehelpen bij bochtenwerk. Op een bochtige bergweg valt op hoe moeiteloos – zij het nog altijd een beetje afstandelijk – de A8 bochten aaneenrijgt.

Quattro-vierwielaandrijving zorgt voor voldoende tractie en het gemak waarmee je tempo kunt meenemen, laat een positieve indruk achter. Ook helpen de meesturende achterwielen de draaicirkel noemenswaardig te verkleinen, waardoor de auto in een stedelijke omgeving veel minder immens aanvoelt. Voor zolang je de A8 nog zelf moet inparkeren een welkome eigenschap bij een wagenlengte van 5,17 meter.

OVERAL CAMERA'S

Mocht je toch het overzicht kwijtraken, dan staat er een leger camera's en sensoren op de optielijst om je te assisteren. Daarmee is het mogelijk om virtueel bliksemsnel en realtime om de auto te kijken, zodat eventuele obstakels kunnen worden gesignaleerd. Alle systemen worden bediend via het nieuwe MMI-systeem, waarin de fysieke draai-/drukknop is vervangen door touchscreens. De twee schermen in de middenconsole reageren vrijwel zonder vertraging op je aanraking en hebben onovertroffen heldere en scherpe graphics. Bovendien laten ze door middel van een voelbare klik weten dat je een optie op het scherm hebt aangeraakt. Het onderste scherm kan ook worden gebruikt om letters op te schrijven, bijvoorbeeld bij het invoeren van een adres in de navigatie. Wat touchscreens betreft, hebben we nooit iets beters gezien, maar de toegevoegde waarde op het gebied van gebruiksgemak ten opzichte van het oude systeem ontgaat ons nog steeds. Het werkt prima, maar dat deed het oude MMI ook. Bovendien moet je nog steeds je ogen van de weg halen om te kunnen zien waar je moet klikken, wat met de oude controller minder noodzakelijk was.

De twee razendsnelle touchscreens passen daarentegen wel weer naadloos in het perfect afgewerkte interieur. Naden lijken met een laser te zijn gesneden. Alles ziet er prachtig uit, werkt vrijwel altijd foutloos en aan alle wensen op het gebied van luxe en comfort kan worden voldaan. De man of vrouw rechts achterin kan bijna alles bedienen door middel van een uitneembare tablet in de middenconsole en 's nachts verandert de A8 desgewenst in een rijdend lichtbad met aanpasbare verlichting in het interieur.



EERST V6'EN

Bij de introductie zijn er twee 3,0-liter V6-motoren beschikbaar: de 55 TFSI en de 50 TDI. Die cijfers geven voortaan de relatieve positie van de motor binnen het vermogensspectrum aan; een logische link met de daadwerkelijke motor zien we vooralsnog niet. We rijden kort mee met de 340 pk TFSI en hoewel dat niet genoeg is voor een compleet beeld laat de zescilinder een positieve eerste indruk achter. Hij laat zich niet horen en draait onwaarneembaar soepel rond. Met de diesel rijden we zelf en hoewel die vanbuiten iets minder verfijnd klinkt, zul je er binnenin dankzij de imposante isolatie zelden wat van horen. Met 286 pk en 600 Nm heeft de drieliter weinig moeite met de toch bijna twee ton zware Audi. De verbrandingsmotor wordt bijgestaan door een starter/generator die dankzij het 48 volt-boordnet kan ondersteunen bij acceleratie, maar bij uitrollen ook de mogelijkheid verschaft om de verbrandingsmotor geheel te laten stoppen. Levert toch een halve liter per 100 kilometer verbruikswinst op. Hoewel de prestaties van beide V6'en heel goed zijn, wordt het motorenaanbod volgend jaar nog uitgebreid met achtcilinder benzine- en dieselmotoren en ook de W12 maakt zijn opwachting.

Samen met de AI-systemen heeft de A8 dus nog enkele troeven achter de hand. Gezien de toch al imposante basis is dat reden om reikhalzend naar 2018 uit te kijken.

Oordeel + Gigantisch comfortabel

Gigantisch comfortabel + Vooruitstrevende technologie - Pas volgend jaar op niveau 3

Pas volgend jaar op niveau 3 - Ietwat klinisch