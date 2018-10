Volumemodel Audi A6 Avant

Slideshow

In Nederland is de praktischer Avant-versie van de Audi A6 traditioneel populairder dan de sedan. Wie had gehoopt meer spullen kwijt te kunnen in de compleet nieuwe generatie van Audi's grootste stationwagon moeten we teleurstellen, maar dat is dan ook meteen het enige wat bij het oude is gebleven.

Sinds de introductie van de nieuwe A8 in de zomer van 2017 is Audi zeker in het topsegment stevig aan het vernieuwen. De A8 kreeg spoedig navolging van een in dezelfde stijl getekende A7 en een A6, terwijl tussendoor SUV Q8 z'n intrede deed. Wat betreft de A6 dient het belangrijkste nieuws zich nu pas aan. In Europa is de Avant-versie namelijk bijzonder in trek. Dat geldt al helemaal voor Nederland: in 2017 koos zelfs twee derde van de A6-kopers voor de stationwagon, hoewel Audi daar wel bij zegt dat die verhouding iets fluctueert. Dat leeuwendeel van de A6-rijders heeft heus niet allemaal het grotere laadruim nodig, maar prefereert de Avant in veel gevallen puur vanwege diens uiterlijk.

Wie viel voor de 'looks' van de vorige A6 Avant, zal geen moeite hebben met de nieuwe. Naar goed Audi-gebruik ging het koetswerk namelijk niet rigoureus op de schop. De scherpere lijnen en uitgeklopte wielkasten van de Limousine, zoals de sedan in Audi-jargon heet, bezorgen ook de Avant een moderner uiterlijk, terwijl de achterkant keurig in de pas blijft met de rest van het gamma. Ondanks het 12 mm langere, 24 mm bredere en 6 mm hogere koetswerk is er achter de standaard elektrisch bedienbare achterklep niet meer bagageruimte te vinden dan voorheen. Met de bank omhoog kan er nog steeds 585 liter in, met de bank plat 1.680 liter. Daarmee is de A6 nipt ruimer dan de Volvo V90, maar moet hij de BMW 5-serie en vooral de Mercedes-Benz E-klasse voor zich dulden. Audi heeft nog een wapen achter de hand als het aankomt op ruimte voor passagiers. Op de achterbank hebben zowel knieën als schouders volgens het merk meer ruimte dan bij de concurrenten en hoewel we het meetlint nog even laten liggen tot de eerste vergelijkende test, komt de A6 hier inderdaad erg ruim over. Ook de benen van langere volwassenen komen niet snel in de knel en hoofdruimte is er nog meer dan in de toch al ruime Limousine.

Vanaf de bestuurdersstoel beperken de verschillen tussen de Limousine en de Avant zich tot het zicht in de binnenspiegel en de bediening van de achterruitenwisser. Het volgens de nieuwe Audi-normen getekende dashboard betekent ook hier het einde van de bekende draaiknop voor de bediening van het infotainmentsysteem. In plaats daarvan zijn er twee op elkaar gestapelde touchscreens en die bieden onderdak aan nagenoeg iedere functie.

FYSIEKE KNOPPEN

Nog meer dan voorheen heeft Audi getracht het dashboard te ontdoen van fysieke knoppen en dat betekent dat ook de bediening van de dashboardverlichting en zelfs een deel van de stoelverstelling via het scherm verloopt. Daardoor duurt het instellen van dat soort alledaagse zaken vaak langer dan voorheen. De schermen reageren weliswaar razendsnel op commando's, maar vragen veel aandacht. Daar staat tegenover dat het dashboard door die grotere rol voor digitale bediening akelig strak oogt. Wie van modern design houdt, zal zich hier thuis voelen.

Een van de weinige zaken die nog wel een vaste plek op het dashboard heeft gekregen, is de bediening van de rijprogramma's. Via de pijlknoppen met het optionele 'glazen' uiterlijk kun je eenvoudig overschakelen tussen de sportiefste en de meest efficiënte stand. In het geval van een adaptief onderstel of luchtvering stel je daarmee meteen de hardheid van het onderstel af. In tegenstelling tot de BMW 5-serie Touring, die achter luchtvering heeft, is er qua onderstelkeuze bij Audi geen verschil tussen beide de sedan en de stationcar. Dat betekent dat je ook bij de Avant kunt kiezen uit de genoemde twee opties, bovenop het standaard onderstel en het sportonderstel.

12VOLT

Ook op motorengebied is er steeds meer keuze bij de A6. Zo krijgt de 286 pk sterke 3.0 V6-diesel uit de 50 TDI nu gezelschap van de 231 pk-versie van diezelfde motor, die als 45 TDI door het leven gaat. Daarnaast is de Avant meteen leverbaar als 40 TDI, een versie die is voorzien van een 2,0-liter viercilinder met 204 pk en 370 Nm. Alle dieselvarianten hebben we inmiddels in de vierdeurs A6 gereden, dus bij de Avant-introductie kunnen we kennismaken met de 45 TFSI-variant. Die benzineversie is voorzien van een nieuwe 2,0-liter viercilinder met 245 pk en 370 Nm. Volgens de Nederlandse importeur wordt dit de populairste optie in ons land. Net als de viercilinderdiesel is de 2,0-liter benzine met een S-tronic automaat met dubbele koppeling gecombineerd, terwijl de V6-en over de traditionele achttraps automaat van ZF beschikken. Een ander verschil is dat zescilinders een 48V-boordnet hebben en de viercilinders 12V.

Zoals iedere A6 beschikt de tweeliter benzinemotor over een mild- hybridsysteem. Onder het rijden is er weinig te merken van de starter/generator en doen motor en bak soepel en naar tevredenheid hun werk. De S-tronic schakelt razendsnel maar schokvrij op en reageert erg vlot als het gaspedaal wordt ingedrukt. Wel heeft de bak wat moeite met een snelle overschakeling van vooruit naar achteruit, zodat manoeuvreren soms wat geduld kost. Met 245 pk is de A6 prima voorzien en alleen als het gaspedaal echt naar de bodem gaat, valt het viercilindergeluid op.

De gereden auto is voorzien van adaptieve dempers, vierwielaandrijving en vierwielbesturing; die opties dragen allemaal bij aan het onverzettelijke gevoel dat deze auto overbrengt. In deze vorm doet de A6 simpelweg altijd wat je van hem vraagt, waarbij de viercilinderversie op de limiet bovendien minder dan de zware V6-TDI's de buitenkant van de bocht opzoekt. De besturing werkt daarbij prettig licht en is verre van communicatief, maar dat is geen bezwaar voor het langeafstandswerk waarvoor een auto als deze doorgaans wordt ingezet. Kilometervreters kunnen nu al bij de dealer terecht voor de 40, 45 en 50 TDI, de TFSI volgt eind dit jaar.

Oordeel + Erg ruim op de achterbank

Erg ruim op de achterbank + Soepele aandrijflijn - Kofferruimte blijft gelijk

Kofferruimte blijft gelijk - Bediening soms omslachtig