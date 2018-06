Geen fratsen Audi A6

Slideshow

Keurig om de zeven jaar presenteert Audi een nieuwe A6. Het is nu de beurt aan de vijfde generatie en het is niet ondenkbaar dat er mensen zijn die menen dat het hier om een grondige facelift gaat. Pas bij betere bestudering van de foto’s en vooral tijdens een live ontmoeting zie je dat hij wel degelijk nieuw is.

Audi staat niet direct bekend als merk dat experimenteert met design, enkele uitzonderingen daargelaten. Van zijn twee grote Duitse concurrenten lijkt alleen Mercedes-Benz met onder meer de E-klasse de koers op dat vlak sterk gewijzigd te hebben, want ook de jongste BMW 5-serie is niet dramatisch anders dan zijn voorganger. De nieuwe in grote lijnen ook niet; met name de zijraampartij is kenmerkend voor de sedan Ingolstadt. Waarom deze A6 intern als C8 door het leven gaat? Audi telt vanaf de eerste generatie 100, die sinds 1994 de type- aanduiding A6 draagt.

Een opmerkelijk detail van het huidige ontwerp zijn de heupen boven de achterwielen. Die lijn start op het achterportier, loopt tot in het achter- licht en geeft de achterpartij een gespierd aanzien. Ook op de voorspatborden zien we deze welving; ze maken daar de eerder nogal klinische A6 een beetje spannender. De met elkaar verbonden achterlichten lijken op die van de A8 en zijn, net als de koplampen, voorzien van ledtechnologie. De tijd van gloeilampjes vervangen, is voorgoed voorbij. Kijken we echter naar de afmetingen, dan blijkt er niet zo veel veranderd. Of het nu gaat om de lengte, de breedte, de wielbasis of de hoogte, het verschil is millimeterwerk. De kofferbak is met zijn inhoud van 530 liter zelfs even groot en van een gewichtsafname is geen sprake: de 3.0 TFSI is 10 kg zwaarder dan zijn voorganger, wat te maken zal hebben met de hybride-techniek. De lichtste A6 is met zijn 1.645 kg precies 75 kg zwaarder dan de huidige 2.0 TFSI met automaat.

ALLES HYBRIDE EN AUTOMAAT

Inderdaad, alle versies van de nieuwe A6 zijn voorzien van mild hybrid-technologie, zoals de A8 en A7 die ook al hebben. De V6-motoren hebben een 48-volt-boordnet, de viercilinders 12-volt. Wat deze techniek inhoudt? Aan de motor hangt een starter- generator, dat is een combinatie van een startmotor en een dynamo. Die wordt aangedreven door een riem en kan de motor ondersteuning geven tijdens het accelereren. Zijn stroom betrekt de 'hulpmotor' uit een extra accu, die onder meer wordt opgeladen door het terugwinnen van remenergie. Steeds meer autofabrikanten passen deze techniek toe om het verbruik en daarmee de uitstoot terug te dringen. Audi claimt een verbruiksreductie van 0,7 l/100 km voor de versie met 48-volt-boordnet.

De luchtweerstand is gedaald van 0,28 naar 0,26 en later volgt een model met 0,24. Nog een kenmerk van de nieuwe A6: er is geen handgeschakelde transmissie meer lever- baar, zoals dat bij de concurrenten van eigen bodem ook het geval is, met uitzondering van de BMW 520d. Afhankelijk van de motorversie voorziet Audi de A6 van een zeventraps S-tronic (met dubbele koppeling) of een achttraps tiptronic, een conventionele automaat. Vrijwel alle versies beschikken over Quattro; alleen de viercilindermodellen hebben voorwielaandrijving, maar kunnen wel worden geleverd met Audi's vierwiel- aandrijvingssysteem.

Voor onze eerste rijervaring kiezen we de zwakst gemotoriseerde A6: de 2.0 TDI, 40 TDI in jargon. Het is maar wat je zwak noemt, want 204 pk en 400 Nm lijkt ons meer dan voldoende om het huidige verkeer mee te trotseren. We hebben verder nog geen specificaties, maar ga uit van een topsnelheid van rond de 230 km/h en een 0-100 km/h-tijd van iets meer dan acht seconden. Bijkomend voordeel van de viercilinder – naast de lagere aanschafprijs en het geringere brandstofverbruik – is het lagere gewicht in de neus. Als hij stationair draait, is wel te horen dat er een viercilinder- diesel aan het werk is, eenmaal rijdend niet meer, met dank aan de zeer goede geluidsisolatie en de lange overbrengings- verhoudingen van de zeventraps S-tronic. Bij 100 km/h staat staat de toerenteller iets voorbij de 1.200, dus in Nederland kom je op de snelweg nooit boven de 1.750 toeren. De testauto heeft dubbel glas in de zijruiten, wat hem nog stiller maakt. Ook afrolgeluid dringt niet door tot het interieur.

MET CHIRURGISCHE PRECISIE

Audi biedt vier typen onderstel: standaard, met adaptieve schokdempers, een sport- onderstel en luchtgeveerd (ook adaptief). Wij rijden op stalen veren, gecombineerd met elektronisch instelbare schokdempers. Al snel komen we tot de conclusie dat de modus Auto de beste optie is. Het systeem regelt alles zelf en de vering en demping zijn optimaal afgestemd op een normaal rijgedrag. De stand Comfort is iets te zacht, Dynamic weer wat te straf. De besturing werkt, zeker op lagere snelheden, te licht, maar voelt wel heel natuurlijk aan. Op de snelweg is de koersstabiliteit groot en op bochtige wegen slinger je met het grootste gemak over het asfalt. Het is geen auto die wat betreft het rijden enthousiasmeert, hij is wel heel rustgevend en voelt veilig aan.

De tweede dag maken we kennis met de 340 pk sterke 3.0 TFSI in combinatie met vier- wielbesturing en luchtvering. Een heerlijke motor, maar vooral het bochtengedrag maakt indruk. Waanzinnig hoe strak deze Audi rijdt! De reactiesnelheid van de mee- sturende achteras is enorm en het voelt heel natuurlijk aan. De uitdrukking 'als op rails' is hier volkomen op zijn plaats en je hebt geen moment het gevoel met bijna twee ton aan gewicht (inclusief inzittenden en bagage) onderweg te zijn.

Het interieur van de nieuwe A6 is trouwens van een ongekend hoge kwaliteit en werkelijk met chirurgische precisie in elkaar gezet. Materialen, pas- vorm, ergonomie; het is bijna eng, zó goed en mooi. Het extra scherm voor onder meer de bediening van de klimaatregeling had misschien niet gehoeven, maar verder is het top. Ook de manier waarop je de beeld- schermen bedient, begeleid door een hoor- en voelbaar klikgeluid, is heel doordacht. Het spreekt voor zich dat de A6 beschikt over een armada aan assistentiesystemen, al dan niet standaard. In totaal zijn het er 39 stuks, met in dat geval 24 sensoren. Overigens vinden we die laser- en radar- sensoren in de grille niet bepaald fraai, maar dat kan blijkbaar niet anders.

Audi levert de nieuwe A6 in eerste instantie alleen als 55 TFSI en 50 TDI, de andere motor- varianten volgen later. Naast de 2.0 TDI komt er een 2.0 TFSI met 245 pk en er volgt een 3.0 TDI met 231 pk. Bestellen kan nu al, in juli begint de levering. Na de zomer verschijnt ook de Avant, waarvan de eerste beelden al zijn onthuld.

Oordeel + Evenwichtige rijeigenschappen

Evenwichtige rijeigenschappen + Uitzonderlijk fraai interieur - Klinisch stuurgedrag

Klinisch stuurgedrag - Zwaarder dan voorganger

Video