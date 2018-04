Maar verkooprecord in China Zuid-Koreaanse tak remt winst General Motors

De Amerikaanse automaker General Motors (GM) heeft in de afgelopen periode een fors lagere winst geboekt. Een last voor de reorganisatie bij de Zuid-Koreaanse tak was daar voor een flink deel verantwoordelijk voor. De omzet liet een lichte daling zien.

GM nam een last van 942 miljoen dollar voor de reorganisatie in Zuid-Korea. Daardoor bleef er een winst van 1,1 miljard dollar over. Vorig jaar was dat nog 2,6 miljard dollar. De winst werd ook beperkt door het stilleggen van fabrieken die werden klaargemaakt voor de introductie van nieuwe modellen, later dit jaar.

De inkomsten van GM kwamen uit op 36,1 miljard dollar, een daling van 3,1 procent. Daarvan werd 32,7 miljard dollar door de autotak behaald en 3,4 miljard door de financiële tak, die nog nooit zo goed draaide. Volgens GM verkopen cross-overs in met name de VS en China goed. In China werden bijna één miljoen voertuigen verkocht en dat was een record.

General Motors Korea komt voort uit het vroegere Daewoo en bezet op de lokale markt de derde plaats. Het gros van de daar gebouwde auto's gaat tegenwoordig als Chevrolet door het leven, maar dat merk werd in 2015 van de Europese markt teruggetrokken. Wel wordt de Opel Karl nog door GM Korea geproduceerd, een voortvloeisel uit de tijd dat Opel nog van General Motors was.