Zingend twee seconden afstand in België 'Last night a DJ saved my life' op E19 en E40

In Vlaanderen is een bijzondere campagne van start gegaan om mensen ertoe te bewegen minimaal twee seconden afstand te houden. Met dit doel is sinds vanmorgen in gigantische letters de tekst ‘Last night a DJ saved my life’ te lezen op snelwegen E19 en E40.

Het zingen van dat zinnetje, afkomstig uit het gelijknamige nummer van Indeep uit 1983, duurt naar verluidt namelijk exact twee seconden. In samenwerking met radiozender Studio Brussel probeert de Vlaamse Stichting verkeerskunde automobilisten ertoe te bewegen dat zinnetje te zingen bij het passeren van een markant punt in de berm, om zichzelf zo te herinneren aan de gewenste afstand tot de voorligger. In onderstaand filmpje legt StuBru-DJ Peter van de Veire haarfijn uit hoe dat werkt.

De teksten staan naar verluidt op de E40 Gent-Brussel, tussen Aalst en Affligem, en op de E19 Brussel-Antwerpen ter hoogte van Vilvoorde.