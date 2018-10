Anders dan de rest Zijn tijd vooruit: Toyota Prius

In deze rubriek kijken we niet voor-, maar achteruit, door de ogen van denkbeeldige ontwerpers die lang geleden een vooruitziende blik hadden. Vandaag: de Toyota Prius uit 1977.

In 1977 is Toyota druk met het bouwen van Celica's, Cressida's, Land Cruisers en vooral heel veel Corolla's. Eén ding hadden al die modellen gemeen: ze liepen op onversneden fossiele brandstof. Benzine met elektriciteit vermengen, kwam toen nog niet in de hoofden van de technici op, bij Toyota noch bij andere merken. Niettemin zou Toyota daar twee decennia later voorloper mee worden, met als resultaat dat het merk tot op de dag van vandaag toonaangevend is met zijn hybride technologie.

Eén ding is zeker: zijn alternatieve aandrijflijn heeft de Prius nooit onder stoelen of banken geschoven en we durven dan ook te beweren dat een Prius in 1977 op niets anders had geleken dan al het moois dat in die tijd de Japanse fabriekspoorten verliet. Een kwestie van smaak misschien? Maar ach, wie maalde er over goede smaak in het jaar dat het Smurfenlied van Vader Abraham de op één na best verkochte single was..

Deze illustratie verscheen eerder in AutoWeek Classics nummer 7/2017.

