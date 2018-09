Victoria Principal als boegbeeld Zijn tijd vooruit: Range Rover Evoque

Slideshow

In deze rubriek kijken we niet voor-, maar achteruit, door de ogen van denkbeeldige ontwerpers die lang geleden een vooruitziende blik hadden. Vandaag: de Range Rover Evoque uit 1979.

De Range Rover Evoque eerste generatie loopt op zijn laatste benen. Wij hebben de opvolger al mogen bekijken, maar moeten hem helaas nog veven onder de pet houden. Geen nood: als douceurtje blikken we terug naar de Evoque van een kleine veertig jaar geleden.

1979: Margareth Thatcher wordt premier van Engeland, de Walkman verovert de wereld en van onder de schuimrubberen oorkussentjes daarvan klinkt Meat Loaf met Paradise by the Dashboard Light. Dat licht komt in elk geval niet uit het dashboard van een Range Rover Evoque, want die laat nog 32 jaar op zich wachten. Alleen de oer-Range Rover staat dat jaar op het menu en dat is een ruim voldoende knieval ten opzichte van de spartaanse auto die wij later Defender zouden noemen.

Land Rover charterde in 2011 Victoria Beckham om de Evoque te positioneren. Graag fantaseren wij over wie ze in de arm zouden hebben genomen wanneer Ruben Ooms in 1979 bij Land Rover had gewerkt en deze Evoque in het leven had geroepen. Victoria Principal? Farrah Fawcett? Catherine Bach? We zullen het nooit weten, maar dromen mag altijd.

Deze illustratie verscheen eerder in AutoWeek Classics nummer 10/2017.