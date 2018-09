Speciale band met de eland Zijn tijd vooruit: Mercedes-Benz A-klasse

Slideshow

In deze rubriek kijken we niet voor-, maar achteruit, door de ogen van denkbeeldige ontwerpers die lang geleden een vooruitziende blik hadden. Vandaag: de Mercedes-Benz A-Klasse uit 1955.

Met zijn compacte koets en voorwielaandrijving was de Mercedes-Benz A-klasse een rare eend in de Mercedes-bijt toen hij op de IAA Frankfurt van 1997 werd onthuld. Ook de zitpositie was bijzonder, door een speciale sandwich-constructie die er bij een frontale botsing voor moest zorgen dat het motorbok niet tussen je ribben, maar onder je voeten zou belanden.

De introductie kreeg een flinke dreun toen een testexemplaar tijdens een uitwijkproef door de mand en op zijn zij viel. Mercedes reageerde met een aantal technische aanpassingen, waaronder standaard ESP, dat in die tijd nog niet gangbaar was in het lagere segment.

Die maatregel zou er in 1955 niet in hebben gezeten, simpelweg omdat ESP toen nog niet bestond. Maar of dat nodig zou zijn geweest, valt te betwijfelen, want deze 55'er A staat ondanks de grote stuuruitslag verrassend waterpas op zijn wielen. Ruben Ooms gaf de oude A een neusje dat doet denken aan de Unimog en die laat zich niet zo gemakkelijk van de wijs brengen door een hoefdier.

Je mag het vilein noemen dat Ruben op de achtergrond heel subtiel een eland tekende, maar waarschijnlijk kunnen ze daar bij Mercedes best om lachen. Vorige week nog, tijdens de wereldonthulling van de EQ C, legde CEO Dieter Zetsche nog uit waarom het feest nou juist in Zweden werd gehouden: "Niet alleen omdat wij een speciale band hebben met Zwedens nationale dier."

Deze illustratie verscheen eerder in AutoWeek Classics nummer 3/2017.

Video