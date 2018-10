Toen was gewoon al gek genoeg Zijn tijd vooruit: Citroën Cactus

In deze rubriek kijken we niet voor-, maar achteruit, door de ogen van denkbeeldige ontwerpers die lang geleden een vooruitziende blik hadden. Vandaag in de laatste editie: de Citroën C4 Cactus uit 1962.

In de bioscopen draait de allereerste James Bond-film Dr. No, Kennedy en Chroesjtsjov spelen een levensgevaarlijk potje Risk rond een Caraïbisch eiland, Marilyn Monroe legt haar mooie hoofd ten leste male te ruste en uit de jukebox schetteren Cliff Richard, Fats Domino en Ria Valk; van The Beatles heeft nog bijna niemand gehoord. Het is 1962 en wereldnieuws pluk je met een omgekeerde hark uit de lucht.

Bij Citroën is het aanbod die dagen vrij overzichtelijk. De baas rijdt DS, het gewone personeel 2CV en de medewerkers die op het juiste moment om de grappen van de baas lachen, kunnen zichzelf verwennen met een Ami.

Eerlijk is eerlijk, de Cactus was aanvankelijk bedoeld als een meer extravagant alternatief voor de gewone C4, terwijl je de Ami met de beste wil van de wereld niet gewoon kon noemen. Toch heeft Ruben Ooms geprobeerd te visualiseren hoe een Citroën Cactus er zou hebben uitgezien in het jaar dat Mijnheer Kaktus nog een jochie van twaalf was.

Deze tekening was de laatste uit de reeks artist's impressions van Ruben Ooms. Nog eens genieten van zijn hersenspinsels kan natuurlijk altijd: klik hier voor de hele serie.

