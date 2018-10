Als Elvis rapper was geweest Zijn tijd vooruit: Cadillac Escalade

In deze rubriek kijken we niet voor-, maar achteruit, door de ogen van denkbeeldige ontwerpers die lang geleden een vooruitziende blik hadden. Vandaag: de Cadillac Escalade uit 1960. Size did always matter.

1960: het jaar dat John F. Kennedy de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint, de Euromast wordt geopend en Ayrton Senna in zijn wieg wordt gelegd. Willem Holleeder is nog een lief klein kleutertje dat zijn moeder knuffelt, terwijl Elvis Presley's 'It's now or never' uit de transistorradio kraakt. Toen was geluk nog heel gewoon.

Elvis had in die jaren een Cadillac Fleetwood en dat was pure rock 'n roll op wielen. Maar als hiphop een halve eeuw eerder was uitgevonden, was Elvis wellicht rapper geworden. En een beetje Amerikaanse rapper rijdt natuurlijk Cadillac. Daarom tekende Ruben Ooms speciaal voor Elvis de 1960 Cadillac Escalade. That's Allright, of Return to Sender?

Deze illustratie verscheen eerder in AutoWeek Classics nummer 11/2017.