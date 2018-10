Carlex Design gaat los Zeswielige Mercedes-Benz X-klasse op komst

Slideshow

Carlex Design heeft wel iets heel bijzonders in z'n ontwikkelingscentrum staan. Het bedrijf belooft namelijk met een zeswielige variant van de Mercedes-Benz X-klasse te komen.

In juli dit jaar liet Carlex Design zijn visie op de Mercedes-Benz X-klasse zien, een weelderig aangeklede creatie waar een flinke Maybach-zweem omheen hing. Het Poolse bedrijf heeft de X-klasse-smaak te pakken en laat alvast de eerste afbeeldingen zien van een nieuwe variatie op het pick-up-thema van Mercedes-Benz.

Maak kennis met de Mercedes-Benz X-klasse Exy 6x6 Concept. Inderdaad, een voorbode op een zeswielige X-klasse waarmee Carlex Design natuurlijk knipoogt naar de Mercedes-AMG G 63 6x6 die in 2013 werd gepresenteerd. Op deze eerste afbeeldingen is een X-klasse te zien die in ieder geval niet onderdoet voor die extreme AMG van 5 jaar geleden. De Exy 6x6 Concept heeft een verlengde laadbak, heeft drie assen, offroadbanden en een ronduit heftig aangepaste achterzijde. Op de uitgebouwde wielkasten zien we popnagels en boven de laadbak heeft een indrukwekkend ogende stellage een plek gekregen. Meer aanpassingen komen in de vorm van een ledbalk op het dak, stevige sidebars en een voorzijde waar zaken als een aangepaste motorkap, stoer bumperwerk en een lier een plek heeft gekregen.

Over mogelijke motorische aanpassingen doet Carlex Design nog geen uitspraken. Het is nog even afwachten of het Poolse bedrijf deze digitale X-klasse tot leven kan wekken.