Zenvo met nieuw model naar Genève Deense fabrikant teaset nieuwkomer

De kleine Deense fabrikant Zenvo Automotive laat door middel van een aantal teasers weten dat hij op de Autosalon van Genève een volledig nieuw model aan de wereld voorstelt.

Het portfolio van Zenvo bestaat momenteel de TS1 GT en de TSR en daar komt er spoedig eentje bij, zo laat de Deense fabrikant weten. Volgens Zenvo's CEO Angela Kashina moet de nieuwe Zenvo "de meest veeleisende liefhebbers van hypercars tevreden kunnen stellen". Met die informatie moeten we het voorlopig doen, want ook van deze teaserafbeeldingen worden we niet veel wijzer.

In maart vorig jaar presenteerde Zenvo de TS1 GT en de TSR, waarvan de laatste een hardcore circuitvariant is van de eerste. De ST1 beschikt over een 5,8-liter V8 die dankzij twee superchargers goed is voor een vermogen van 1.163 pk. Daarmee moet de Deen in 2,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Zijn topsnelheid is met 375 km/h tevens bepaald niet mals. Mik voor deze nog naamloze nieuweling dus op een set nog extremere cijfers.