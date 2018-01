Slideshow

Zelf tanken in Oregon deels legaal 'I don't want to smell like gasoline!'

Zelf tanken is voor de meeste mensen de normaalste zaak van de wereld, maar tot de jaarwisseling waren er twee Amerikaanse staten waar deze handeling nog door een pompbediende moest worden uitgevoerd. In Oregon is die wet nu deels opgeheven.

Het verbod op zelf tanken is een overblijfsel uit lang vervlogen tijden waarin er kennelijk nog veiligheidskwesties speelden bij deze handeling, maar wordt nu door velen toch wel als enigszins achterhaald gezien. Dat realiseert de staat Oregon zich nu kennelijk ook, want in een deel van die staat is het verbod per 1 januari opgeheven. Het gaat om de meer landelijke 'Counties' met minder dan 40.000 inwoners, meldt nieuwssite KTVL.com. Voor de meeste mensen in Oregon verandert er dus helemaal niets, temeer daar veel pomphouders in de betreffende gebieden al hebben aangegeven niets aan hun dienstverlening te gaan veranderen. Toch zorgt het nieuws voor veel verontwaardiging bij mensen die om wat voor reden dan ook niet gewend zijn om de vulslang zelf ter hand te nemen. Een greep uit de reacties op het facebookbericht van KTVL:

"I don't even know HOW to pump gas and I am 62, native Oregonian.....I say NO THANKS! I don't want to smell like gasoline!"

"No! Disabled, seniors, people with young children in the car need help. Not to mention getting out of your car with transients around and not feeling safe too. This is a very bad idea. Grrr"

"Not a good idea, there are lots of reason to have an attendant helping, one is they need a job too. Many people are not capable of knowing how to pump gas and the hazards of not doing it correctly. Besides I don't want to go to work smelling of gas when I get it on my hands or clothes. I agree Very bad idea."

In 2015 werd al bekend dat er aan het verbod op zelf tanken gesleuteld zou worden. Toen betrof het echter de staat waar deze wet nog steeds volledig van kracht is: New Jersey. Of daar inderdaad verandering komt in deze regelgeving, is op dit moment nog niet duidelijk.