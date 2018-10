Extremist in het klein Zava Hypercars teast 'Prometheus'

Slideshow

De Italiaanse start-up Zava Hypercars geeft morgen weg hoe zijn op stapel staande eerstgeborene eruit komt te zien.

Zava Hypercars is een start-up die middels Indiegogo.com via crowdfunding geld tracht in te zamelen om zijn hypercarproject te financiëren. Er is de afgelopen maanden wat geld binnengedruppeld, zo lijkt het. Morgen presenteert het bedrijf namelijk de koets van zijn eerste model. Nouja, 'koets'. We krijgen het ontwerp in ieder geval te zien op een fors miniatuur in de schaal 1:5.

In een teaservideo laat Zava Hypercars alvast een glimp zijn van het model. De boel lijkt behoorlijk extreem vormgegeven te zijn, de ontwerpstijl doet zelfs enigszins denken aan het ontwerp dat de Apollo I.E. draagt. Zava Hypercars spreekt zelfs over de aanwezigheid van kunstmatige intelligentie "die zich met je zenuwstelsel laat bedienen". Opmerkelijk. Net zo opmerkelijk is het feit dat Zava het schaalmodel van zijn auto morgen presenteert tijdens de Real Bodies Exhibition in Milaan, een tentoonstelling over het menselijk lichaam.

Natuurlijk krijgen we nog enkele cijfers toegeworpen. Zava Hypercars spreekt over een elektrische aandrijflijn met vier elektromotoren en een totaalvermogen van zo'n 1.360 pk en 1.600 Nm. In minder dan twee tellen schiet het gevaarte - het zal niet - naar een snelheid van 100 km/h. Z'n top ligt op 350 km/h en de elektrische actieradius moet op 500 kilometer liggen.