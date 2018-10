Wachten op groter EV-aanbod Zakelijke rijder wil 'tussenauto'

De Nederlandse zakelijke rijder wil graag elektrisch rijden, maar wacht nog op een breder aanbod. Dat blijkt uit berichtgeving van Vereniging Zakelijke Rijders.

Volgens Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) wil de Nederlandse zakelijke automobilist graag elektrisch rijden, maar is het aanbod van EV's nog te klein. VZR zegt dat uit onderzoek onder 17.128 zakelijke rijders blijkt dat 65 procent van hen graag een 'tussenauto' zou willen, een auto die voor één of twee jaar aanblijft om vervolgens vervangen te worden door een elektrisch model.

De verkoop van elektrische auto's zit dit jaar fors in de lift. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn in ons land 13.119 EV's aan de man gebracht, vrijwel een verdubbeling ten opzichte van de net geen 8.000 elektrische auto's die in heel 2017 in ons land werden verkocht. Die groeiende populariteit laat zich onder meer verklaren door de bijtellingsregels, EV's zijn immers goed voor een bijtellingspercentage van 4, in plaats van 22 procent.

