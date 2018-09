Ook nieuw model op komst! Zagato viert feest met DB4 GT Zagato

Het Italiaanse designhuis Zagato viert zijn honderdste verjaardag samen met het Engelse merk waar het meer dan eens mee samen heeft gewerkt. In samenwerking met Aston Martin brengt Zagato een duo legendarische model terug én tevens zit er een volledig nieuw model in het vat.

Aston Martin liet in 2016 weten dat het de DB4 GT in beperkte oplage weer zou gaan bouwen en dit jaar werd bekend dat ook de DB5 nieuw leven in zou worden geblazen. De Engelsen hebben nu nóg een reden gevonden om een legendarische klassieker uit de kast te trekken. Het Italiaanse designhuis Zagato viert zijn honderdste verjaardag en viert dat samen met Aston Martin door de DB4 GT Zagato in een zeer beperkte oplage te gaan bouwen.

De DB4 GT Zagato Continuation is een specifiek voor het circuit bestemde auto die in de originele geboorteplaats van het model, Aston Martin Works in Newport Pagnell, gebouwd gaat worden. Aston Martin zegt bij de productie oude werkwijzen te combineren met moderne middelen. De basis van de auto is een buizenchassis waar aluminium plaatwerkdelen omheen worden gemonteerd. In de neus ligt een 380 pk sterke zes-in-lijn en er wordt geschakeld middels een handgeschakelde vierbak.

Er is meer nieuws, want de twee bedrijven geven aan ook een DBS GT Zagato te gaan bouwen, een auto die is gebaseerd op de nieuwe DBS Superleggera. We krijgen slechts een schets van het vooraanzicht te zien, een tekening die duidelijk aangeeft dat de auto een uitgesproken voorzijde én een heftige 'double bubble' krijgt. Van zowel de DB4 GT Zagato als de DBS GT Zagato worden slechts 19 exemplaren gebouwd. Je kunt ze alleen 'als setje' kopen en Aston Martin vraagt daar een bedrag van 6,7 miljoen euro voor, exclusief belastingen...