Youngtimers van 2018 Groot Japans of klein Italiaans

Met de start van een nieuw jaar betekent het dat er ook een 'nieuw' bouwjaar bij de youngtimer-zoektochten kan worden aangevinkt. We gaan terug naar 2003: welke auto's zijn er nu aantrekkelijk voor de zakelijke rijders?

Steeds vaker kiezen zakelijke rijders voor de lease van een youngtimer dan voor een gloednieuw model. In oktober 2017 stonden er 28.403 auto's van 15 jaar of ouder als auto van de zaak geregistreerd. Youngtimers zijn namelijk een stuk goedkoper doordat er bijtelling wordt betaald over de dagwaarde van de auto, die met die leeftijd veel lager ligt dan voor een fonkelnieuwe. Doordat we in 2018 zijn beland, vallen auto's met het bouwjaar 2003 nu ook in de categorie 'youngtimer'. De volgende vier modellen zijn fijn voor dagelijks gebruik, leuk voor de vrije uurtjes en een slimme of onverwachte keuze.

Dagelijks gebruik: Opel Signum

Zakelijke rijders zullen dagelijks vaak kilometers vreten. Dat doe je het liefst in een degelijke en comfortabele auto. Liefhebbers kunnen daarvoor op zoek naar een Opel Signum. Dit is de grote broer van de Opel Vectra die de wielbasis met de station-variant deelt. Wat je op het oog niet zou verwachten, is dat de Signum een hatchback is. Door de lel van een achterbak ben je gegarandeerd van een zee van ruimte. Standaard werd een Signum met veel opties geleverd. Op motorisch gebied was er veel keuze. De beschaafde 1.8 en de 2.2 DTi behoorden tot de mogelijkheden. Wie op zoek is naar meer kracht, kan zoeken naar de V6-benzine- en -dieselmotoren die ook de krachtigste Vectra's van die dagen van kracht voorzagen. Altijd al een koelbox in de achterbank gewild? Het kan in de Signum. Tussen de twee achterbank-zetels werd er optioneel een koelbox gemonteerd. In 2005 kreeg het model een facelift met onder andere bollere koplampen, de youngtimers hebben nog de hoekige schijners. Tussen de 3.000 en 4.500 euro wordt er voor een regulier model gevraagd. Hoe een Signum het met veel ervaring nog doet, zie je in dit Klokje Rond.

For the fun: Chrysler Crossfire

In 2003 werden we ook op veel lekkers getrakteerd. Vanuit Amerika verscheen er een compacte cabriolet op de Nederlandse weg: de Chrysler Crossfire. Gebasseerd op de oer-SLK ging Chrysler aan de slag met het ontwerp van deze nieuwe naam. Er verscheen naast de cabrio-variant ook een coupé. Chrysler trok veel aandacht met het ontwerp en de Mercedes-Benz-motoren overtuigenden met kracht en prestatie. Maar het interieur en de dynamiek van de Crossfire lieten hier en daar helaas wat te wensen over. Twee V6'en waren in ons land leverbaar voor de Crossfire: eentje met 218 en eentje met 335 pk. Ook deze auto rolde op de rollerbank voor een aflevering van Klokje Rond. Met net een ton op de teller was er bij dat exemplaar weinig mis. Waar een nieuwe Crossfire destijds minimaal €48.900 kostte, ligt de vraagprijs nu ook nog relatief hoog. Aan een net model met iets meer dan een ton op de teller hangt een prijskaartje van zo'n €12.000.

Slimme keuze: Subaru Outback

Hoeft het allemaal niet zo heel bijzonder en koop je een auto meer met het verstand? Vanaf dit jaar valt ook de Subaru Legacy onder de youngtimers. In 2002 haalde Subaru eerst het doek van de Legacy, waarna in 2003 de Outback het levenslicht zag. Ten opzichte van de Legacy Touring Wagon onderscheidt de Outback zich door een grotere bodemspeling, forsere bumpers en betere prestaties in het terrein. Standaard uitgerust met vierwielaandrijving en een minimaal vermogen van 165 pk staan Legacy's sowieso garant voor een maximaal (ongeremd) trekvermogen van 1800 kg. Het gemiddelde verbruik van 1 op 11,8 is daarbij ook nog aardig te noemen. Geïnteresseerden moeten wel goed zoeken, want veel occasions staan er niet te koop. Een exemplaar met veel ervaring (268.000) moet net iets meer dan €6.000 opleveren.

Vergeet deze niet: Fiat Panda

Hoe snel 15 jaar voorbij vliegen? Verrassend snel, want bedenk maar eens dat de opvolger van de iconische Fiat Panda ook in 2003 op de weg verscheen. Het vierkante design bleef, maar er werden twee deuren toegevoegd. De kleine Italiaan wist zoveel indruk te maken bij zijn introductie, dat hij tot Auto van het Jaar werd gekroond. Een slim design met veel binnenruimte, standaard vijf deuren en zuinige motoren zorgden ervoor dat mensen naar de Fiat-dealers gingen. De Panda werd geïntroduceerd met twee verschillende benzineversies: 1.1 en 1.2-viercilinders met respectievelijk 54 en 60 pk. In januari 2004 kwam de 70 pk sterke 1.3 diesel daarbij. Naast de normale Panda kwam er ook een 4x4 en 100 pk sterke variant. Het eerste jaar rolden er 86.046 exemplaren van de productieband. Voor nog geen tweeduizend euro staat dit model voor de deur. Voor duizend meer krijg je een Panda met weinig kilometers.

