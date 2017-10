Slideshow

Youngtimer populair als leaseauto Enorme groei tussen 2014 en 2017

Het aantal Nederlanders dat een youngtimer leaset is fors toegenomen. Momenteel staan 28.403 youngtimers als leaseauto geregistreerd.

Momenteel staan 28.403 youngtimers, auto's van 15 jaar of ouder, geregistreerd als leaseauto. Ter vergelijk: in 2014 waren dat er nog 19.254. Dat betekent dat het aantal youngtimers in de lease in enkele jaren met bijna 48 procent is toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Bovag.

Overigens kan het aantal youngtimers in de lease nog veel hoger liggen. Youngtimers die door zzp'ers zakelijk worden bereden en waar bijtelling over wordt betaald, worden niet als leaseauto geregistreerd.

Het leasen van een youngtimer, een auto van 15 jaar of ouder, kan voordelen bieden ten opzichte van het leasen van een jongere of nieuwe auto. Bij youngtimers wordt slechts bijtelling betaald over de dagwaarde van de auto, terwijl die bijtelling bij jongere modellen over de nieuwwaarde wordt berekend.