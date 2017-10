Slideshow

Yamaha presenteert Cross Hub Concept Schuin achter elkaar

Yamaha, vooral bekend van zijn motorfietsen, presenteert tijdens de Tokyo Motor Show zijn derde concept-car: de Cross Hub Concept.

Het is 2013 als Yamaha de Motiv presenteert, een vooruitblik op een zeer compacte stadsauto. Twee jaar later maakten we digitaal kennis met de Sports Ride Concept. Waar die twee studiemodellen door niemand minder dan Gordon Murray op papier werden gezet, is de Cross Hub Concept die vandaag op de beursvloer in Tokio staat, zonder zijn inmenging vormgegeven.

De Cross Hub Concept meet 4,49 meter in de lengte, is 1,96 meter breed en 1,75 meter hoog. Het opvallende showkarretje biedt plaats aan vier personen, al zijn de zetels in een ruitvorm in het interieur geplaatst. Dat heeft alles te maken met het feit dat Yamaha's visie op vrijetijdsvervoer twee motorfietsen achterop mee moet kunnen nemen.

Of deze Cross Hub Concept in productie gaat, valt nog te bezien. Yamaha zegt momenteel nog te onderzoeken of de Motiv en Sports Ride Concept levensvatbaar zijn. Voor nog een opmerkelijke vierwieler van Yamaha, moeten we terug naar 1992. In dat jaar presenteerde de fabrikant de OX99-11, een excentrieke spierbundel waarvan 3 exemplaren zijn gebouwd.