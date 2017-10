Slideshow

Yamaha iStream naar Tokio Nieuwe creatie van Gordon Murray

Eind deze maand vinden we bij de stand van Yamaha op de Tokyo Motor Show een nieuw concept. Het is het zoveelste bewijs dat het motormerk de weg op wil met vier wielen.

Wat ons te wachten staat met de concept is een tweezits sportwagen. Gordon Murray, de ontwerper die onder meer bekend is van de McLaren F1, stond aan de wieg van het nieuwe iStream-concept. Bij de iStream draait alles om een zo laag mogelijk gewicht. Het chassis is dan ook volledig opgetrokken uit koolstofvezel. Yamaha had als uitgangspunt dat het besturen van de concept-car een bijna motorfiets-achtige ervaring wordt.

Er is nog weinig bekend over het model dat we aan het einde van deze maand zullen zien. Verwacht wordt dat het nieuwe concept veel zal weghebben van het model dat Yamaha op de beurs in2015liet zien (foto). Dat studiemodel meet 3,9 meter in de lengte, is 1,72 meter breed en slechts 1,17 meter hoog. Het totaalgewicht komt uit op 750 kilo. Wat ons dit jaar te wachten staat, zien we aan het einde van deze maand.

Overigens is zelfs de auto uit 2015 niet de eerste vierwieler van Yamaha. In de jaren '90 was er al de OX99-11, waarvan er uiteindelijk drie zijn gebouwd.