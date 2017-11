Slideshow

Xing Mobility kondigt elektrische supercar aan Elektrospieren uit Taiwan

In Taipei, de hoofdstad van Taiwan, is het in 2015 opgerichte Xing Mobility gevestigd. Het ogenschijnlijk ambitieuze bedrijf kondigt vandaag de komst aan van een 1.341 pk sterke supercar.

Xing Mobility, naar eigen zeggen leverancier van elektrische aandrijflijnen, kondigt vandaag 'Miss R' aan, een opmerkelijk geheten elektrische hypercar met een vermogen van 1.341 pk. Dat vermogen lijkt bewust te zijn gekozen. 1.341 pk komt overeen met één megawatt en pr-technisch klinkt het natuurlijk erg lekker om je auto een 'megacar' te noemen.

Miss R is een bijzonder geval. De extreem krachtige droom van Xing Mobility moet namelijk zowel op als naast het asfalt indrukwekkend kunnen presteren. De auto wordt aangedreven door vier elektromotoren die krachtig genoeg zijn om Miss R in 1,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h te lanceren. Toevalligerwijs is dit net 0,1 seconde sneller dan de tijd waarin Tesla's nieuwe Roadster die klus weet te klaren. In 5,1 seconden moet een snelheid van 200 km/h op de klok staan. Bij 270 km/h houdt het versnellen op. Wie door z'n stroom heen is, kan volgens Xing Mobility in 5 minuten een volgeladen accupakket terugplaatsen. Regulier laden hoort er dus niet bij.

Dit Miss R gedoopte elektromonster dient voor Xing Mobility vooral als uithangbord van zijn technische kennis. Het bedrijf laat weten de aandrijflijn beschikbaar te stellen voor andere bedrijven, maar dat betekent niet dat Miss R niet gebouwd gaat worden. De auto bevindt zich nog in de testfase, maar Xing Mobility heeft als doel om in 2019 twintig exemplaren te bouwen die elk voor minimaal 1 miljoen dollar van de hand zullen gaan.