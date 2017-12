Slideshow

Woord van het Jaar: appongeluk Ook wel appcident

Een trotse winnaar kunnen we het niet echt noemen, maar 'appongeluk' is het Woord van het Jaar van 2017 geworden. Dat maakt Van Dale vandaag bekend.

Elk jaar wordt er een woord verkozen tot Woord van het Jaar. De eis waaraan het woord moet voldoen, is dat het dat jaar veel in het nieuws is geweest. Zo won vorig jaar 'treitervlogger' naar aanleiding van alle overlast in Zaandam door vloggers. Dit jaar wint dus appongeluk. Zoals het al beschrijft: ongelukken die gebeuren doordat bestuurders met hun smartphone achter het stuur zitten te appen. In totaal werd er bijna 70.000 keer gestemd.

Appongeluk is trouwens een opmerkelijk woord. Bij een samenstelling van het woord ongeluk geeft het eerste deel altijd aan waar of waarmee het ongeluk is gebeurd. Kijk bijvoorbeeld naar bedrijfs- of fabrieksongeluk of auto-, bus- of treinongeluk. Bij appongeluk noemt het eerste deel de oorzaak van het ongeluk. Voor het woord zijn er trouwens al alternatieven in omloop. Zo komt het woord 'appcident' nu vaak voor op social media. Volgens Van Dale duurt het maar even en we hebben ook een woord voor een gebruiker van de smartphone achter het stuur: apptomobilist.