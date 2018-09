Daar sta je met je goede gedrag WLTP nekt plug-in hybride

De nieuwe testcyclus WLTP heeft al heel wat gulzige automodellen uit de prijslijsten doen verdwijnen, maar nu doet het ook een aantal plug-in hybrides de das om. Menig fabrikant ziet er sinds deze maand minder of zelfs helemaal geen markt meer voor.

WLTP, de nieuwe meetcyclus die NEDC vervangt en op 1 september jongstleden van kracht werd, levert door de meer realistische methodiek hogere theoretische verbruikcijfers op. Zo verdween al menig model door een te hoge NOx-uitstoot volledig van de prijslijst, terwijl veel andere door een hoger (officieel) CO2-cijfer fors duurder werden.

Nu blijkt WLTP ook minder voor de hand liggende 'slachtoffers' te maken, aldus vakblad Automotive News Europe. Veel plug-in hybrides schieten door de nieuwe meting boven de 50 g/km CO2, waardoor kopers in veel Europese landen fiscale voordelen verliezen. Om de waarden weer terug onder die belangrijke 50 gram-grens te krijgen, moeten fabrikanten zwaardere accupakketten monteren, zodat het aandeel elektrische kilometers omhoog gaat (en dus de CO2-uitstoot omlaag). Het is de vraag of die investering kan worden terugverdiend.

Omdat een gemiddeld verbruik bij PHEV's door het bivalente karakter (sterk afhankelijk van de verhouding elektrische- en benzine-kilometers, die weer afhangt van de manier van gebruik) lastig te bepalen is, moeten plug-in hybrides de WLTP-test driemaal ondergaan: eerst met volledig geladen accu, de tweede cyclus hybride tot de accu leeg is en dan nog een derde keer met als uitgangspunt een lege accu. Over de drie metingen wordt een gemiddelde naar rato berekend.

In Duitsland, waar je tot 50 gram CO2 drieduizend euro subsidie krijgt bij aanschaf, is het aanbod PHEV drastisch gekrompen. Daar komen plug-in hybrides ook in aanmerking voor een gunstiger, zogenaamd E-kenteken, mits ze óf maximaal 50 g/km uitstoten óf minimaal 40 km elektrische reikwijdte hebben. Beide waarden veranderen onder WLTP.

In de lange wachtrijen voor de WLTP-keuring kregen benzine- en dieseluitvoeringen voorrang op plug-in hybrides

Volkswagen is voorlopig gestopt met de Passat GTE en die nummer twee op de Europese plug-in top tien komt voor de facelift van de Passat (zomer 2019) in elk geval niet meer terug. Ook de Golf GTE (nummer vier) is al van de lijsten verdwenen. Wat daarbij volgens Volkswagen ook meespeelde was de lange wachtlijst voor WLTP-tests. In die rij kregen volumemodellen met benzine- en dieselmotoren voorrang.

Porsche houdt de orderboeken voor de Panamera en Cayenne plug-in hybrides voorlopig gesloten. En dat terwijl de plug-in hybride de eerste helft van 2018 goed was voor 69 procent van alle Panamera's. Ook Volvo's PHEV's komen nu boven de 50 gram, maar de Zweden laten zich daar niet door afschrikken en gaan gewoon door met plug-in hybrides te verkopen. BMW is nog bezig zijn plug-ins te certificeren, maar zegt de 530e sedan onder de 50 gram te kunnen houden. Met de 225xe Active Tourer lukt dat niet, maar dat weerhoudt BMW er, net als Volvo, niet van hem toch aan te bieden. De komende X5, die volgende week in Parijs zijn publieksdebuut beleeft, komt volgend jaar als xDrive 45e plug-in hybride en daarvoor belooft BMW dankzij een grotere elektrische reikwijdte 49 g/km WLTP.

Mitsubishi tenslotte heeft onlangs de Outlander PHEV gefacelift en van een nieuwe aandrijflijn en zwaardere accu's voorzien. De timing had niet beter gekund, want de vernieuwde Outlander scoort onder WLTP 46 g/km.

Meer weten over WLTP? Lees hier alle achtergronden.