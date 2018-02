Slideshow

Winterklaar: Nissan Armada Snow Patrol en 370Zki Vrolijke opvulling

Komend weekend opent de Chicago Auto Show zijn poorten, een autobeurs waar Nissan geen groot nieuws zal presenteren. Wel is het merk er aanwezig met twee opmerkelijke showauto's: de Armada Snow Patrol en de 370Zki.

De minst opzienbarende van het stel is de Armada Snow Patrol, een aangepaste Nissan Armada, een auto die elders in de wereld als Patrol door het leven gaat. De auto staat op zwartkleurige 20-inch lichtmetalen wielen waar Pro Comp MT2-offroadbanden omheen zijn gevouwen. De auto staat aan de voorzijde zo'n 5 centimeter hoger op zijn poten, achter krijgt de Armade 2,5 centimeter extra tussen zijn bodemplaat en de weg.



Aan de voorzijde zien we een andere bumper, een stalen exemplaar waar een lier een plek in heeft gekregen. Nissan voegt beschermplaten, led-mistlampen, een ledbalk, treeplanken, speciale logo's én een opvallende wrap toe om van het geheel iets bijzonders te maken. Vanbinnen houdt Nissan de aanpassingen beperkt tot het toevoegen van lichtgekleurde, lederen bekleding met blauwe stiksels en logo's. Interessanter is wat de Armada op de trailer achter zich heeft staan. Aan de ruim 390 pk sterke 5,6-liter grote V8, gekoppeld aan een zeventrapsautomaat, is verder niet gesleuteld.

370Zki

Nissans 370Z loopt inmiddels mee sinds 2009 en over mogelijke opvolging is vooralsnog niets bekend. Toch zet Nissan z'n op leeftijd rakende sportcoupé maar wat graag in de schijnwerpers. Tijdens de Chicago Auto Show toont het merk deze 370Zki, een 370Z die zijn wielen heeft ingeruild voor... ski's en rupsbanden! De gehele auto is enorm opgehoogd en Nissan heeft naar eigen zeggen behoorlijk liggen sleutelen om de ski's en veerpoten onder de 370Z te krijgen. De gehele aandrijflijn is uit de 370Z geschroefd om ruimte voor de nieuwe sloffen te creëren, al heeft Nissan verder niets aan de 3,7-liter metende V6 aangepast.

Nissan heeft natuurlijk geen productieplannen voor bovenstaande nieuwkomers, ze dienen puur ter opvulling van de Chicago Auto Show.