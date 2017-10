Slideshow

Wiesmann ontvouwt toekomstplannen Nieuwe samenwerking met... BMW!

Het financieel geteisterde Wiesmann is helemaal klaar voor een herstart. Opnieuw gaat de kleine Duitse autobouwer aan de gang met motoren van BMW!

Wiesmann kennen we als een groep Duitse liefhebbers die BMW-techniek toepaste in een bonte verzameling coupés en roadsters. In 2013 ging de excentrieke fabrikant op de fles, waarna een lange en vooral pijnlijke radiostilte volgde. Vorig jaar kwam het goede nieuws dat Wiesmann een nieuwe eigenaar had gevonden. Vandaag ontvouwt het merk zijn toekomstplannen. Wiesmann komt terug!

Wiesmann Sports Cars GmbH laat weten dat het een nieuwe samenwerking met BMW aangaat. Het bedrijf gaat V8-motoren van zijn landgenoot gebruiken in zijn toekomstige modellen. Opnieuw gaat het om motoren die door BMW's M-divisie onder handen zijn genomen. Die achtcilinders komen vervolgens te hangen in nieuwe Wiesmanns die volledig nieuw ontworpen zijn. Meer informatie over die nieuwkomer volgt in een later stadium. Wiesmann zet niemand minder dan Mario Spitzner, voorheen manager van Mercedes-AMG, neer als CEO.

Op de fles

In 2013 werd het geplaagde Wiesmann failliet verklaard, al werd kort erna verkondigd dat de kleine sportwagenfabrikant een faillissement had weten af te wenden. In 2014 ging het merk dan echt op de fles, voor even. De knipperlichtrelatie met het aardse werd omgeruild voor een vaste toen vorig jaar twee Britse investeerders zich over het merk ontfermden. De nieuwe Britse eigenaren hebben eerder al handtekeningen gezet en kregen daarmee de rechten op zowel het pand, de merknaam, de productie als de techniek van Wiesmann in handen.