Zelfrijdend, elektrisch en met hologram Wey presenteert Wey-X Concept

Wey, het luxemerkt van Great Wall, presenteert in China de Wey-X Concept. De auto is helemaal bij de tijd, want behalve autonomie van niveau 5 biedt de elektrische concept-car een heus hologram.

Wey is geen onbekende in Europa, want het merk presenteerde z'n Chinese line-up in september op de IAA in Frankfurt om ons alvast op te warmen voor de komst van het merk. Ook maakten we toen kennis met de XEV Concept, eveneens een elektrische SUV. De Wey-X gaat een stapje verder. Niet alleen omdat het oranje model met z'n bijzondere achterruit en opmerkelijke C-stijlen een nogal opvallende verschijning is, maar vooral vanwege de technologie die schuilgaat onder dat bizarre koetswerk.

De auto beschikt over een elektrische aandrijflijn en moet Level 5 autonomie bieden. Dat betekent dat de Wey volledig zelfstandig kan opereren. In het interieur is een kamerbreed scherm te vinden, maar dat vindt Wey nog niet genoeg. De Chinezen voegen daarom een hologram-functie toe, waarbij een virtuele assistent in 3D boven het dashboard verschijnt. Bovendien zou de auto in staat zijn om de gezondheid van de inzittenden in de gaten te houden, onder meer met camera's en sensoren in de stoelen.

Dat is duidelijk verre toekomstmuziek, maar toch zit er wel degelijk een realistisch tintje aan de Wey-X. Deze auto zou namelijk de eerste zijn die gebruikmaakt van een nieuw elektrisch platform voor Wey, dat in de toekomst met productieauto's op deze basis wil komen. Op dit moment levert Wey 3 SUV's met verbrandingsmotoren: de VV5, VV7 en – sinds kort – P8.