Wel en wee: Nissan Micra én Pulsar Andere positionering heeft effect

Begin dit jaar verscheen de nieuwe Micra op de prijslijsten. Tijd om na te gaan hoe het de compacte Japanner tot op heden vergaat. We nemen direct grotere broer Pulsar mee.

In september vorig jaar stuurde Nissan zijn vijfde generatie Micra de digitale wereld in en sinds februari dit jaar is het model daadwerkelijk op weg te vinden. Met de nieuwe Micra sloeg Nissan duidelijk een andere weg in. Waar generatie vier als een muurbloempje getypeerd kan worden, is het huidige model niet alleen groter, maar ook stukken excentrieker vormgegeven. Sinds zijn marktintroductie in februari zijn zo'n 4.000 exemplaren op kenteken gezet.

"We hebben de nieuwe Micra anders gepositioneerd dan voorheen. Hij staat nu midden in het B-segment. De auto moet een grotere doelgroep aanspreken dan de voorgaande generaties. Het kost tijd om nieuwe klanten de weg naar de Nissan-showroom te laten vinden," legt de Nederlandse importeur uit. "Daar werken we hard aan. Langzaam maar zeker zien we hier de eerste resultaten van terug."

Opvallend is dat nagenoeg 100 procent van de Micra-klanten kiest voor een Micra met benzinemotor, terwijl de auto niet alleen als 90 pk 0,9-liter grote I-GT en als 73 pk sterke atmosferische 1.0, maar ook als 90 pk sterke 1.5 dCi te krijgen is. Het gros van de klanten kiest voor de N-Connecta- en Tekna-uitvoeringen, de twee hoogste uitrustingsniveaus. Op de optielijsten is het Safety Pack samen met het Bose-audiosysteem populair.

Grote broer Pulsar is inmiddels sinds september 2014 op de Nederlandse markt en sinds zijn marktintroductie zijn eveneens zo'n 4.000 sleutels overhandigd. Over dit aantal zegt de importeur dat het voldoet aan de verwachtingen. Ook bij de Pulsar kiest het gros van de klanten voor een benzineversie, al is de 110 pk sterke dCi goed voor zo'n 25 procent van de motorenmix. Net als bij de Micra zijn de Tekna- en de N-Connecta-smaken de populairste uitvoeringen.