Wel en wee: Hyundai i30 'Gematigd tevreden met verkoopresultaten'

Hyundai's i30 heeft inmiddels de kans gehad zich te mogen bewijzen op de Nederlandse automarkt. Wij vroegen Hyundai Nederland hoe het de auto tot op heden vergaat.

Hyundai trok tijdens de IAA van Frankfurt in 2016 het doek van de huidige derde generatie i30. Sinds begin vorig jaar is de Hyundai als vijfdeurshatchback op de Nederlandse prijslijsten te vinden, een prijslijst die medio vorig jaar werd uitgebreid met de i30 Wagon. Begin dit jaar voegde Hyundai zelfs een voor de i30 volledig nieuwe variant aan de line-up toe: de i30 Fastback. Tijd om uit te zoeken hoe de auto tot op heden heeft gepresteerd.

Volgens Hyundai Nederland zijn vorig jaar in totaal 652 i30's verkocht. Daarmee overtreft de huidige i30 net het niveau van de vorige i30 die in zijn laatste levensjaar (2016) 646 kopers wist te vinden. Een jaar eerder stond de teller op 990 stuks. Daar moet bij vermeld worden dat van de vorige i30 in de genoemde jaren meer carrosserievarianten leverbaar waren. De huidige i30 Wagon staat immers pas sinds medio 2017 op de prijslijsten.

Momenteel is ongeveer een derde van de i30-verkopen een Wagon. Hyundai Nederland plaatst daar de kanttekening bij dat de i30 SW in combinatie met de 1.0 T-GDI niet met ecopack te krijgen is. "Daardoor is de prijsstap van hatchback naar Wagon in het geval van de 1.0 T-GDI groter dan bij de 1.4. Dat zorgt er samen met het feit dat de i30 Wagon later verscheen voor dat de mix lager is dan verwacht, wat niet wegneemt dat de stationwagon wel beter wordt ontvangen." Hyundai zegt "gezien de prijspositionering t.o.v. de concurrentie gematigd tevreden te kunnen zijn met de huidige verkoopresultaten".

Grofweg de helft van de huidige i30-kopers is volgens Hyundai Nederland overgestapt uit een vorige i30, de andere helft is dus voor de i30 een nieuwe groep eigenaren. 90 procent van de kopers opteert voor een benzinemotor, terwijl de overige tien procent de CRDi kiest. 95 procent van de verkochte i30s beschikt over een handgeschakelde transmissie. De overige 5 procent is, je raadt het al, uitgerust met een automaat. De 1.0 T-GDI in Comfort-uitvoering is vorig jaar de populairste uitvoering gebleken.

i30 Fastback

En die nieuwe i30 Fastback dan? Die staat pas sinds begin dit jaar op de prijslijsten en heeft daarom nog geen tijd gehad om zich te bewijzen. Hyundai verwacht dat het dit jaar tussen de 100 en 200 exemplaren gaat verkopen. Onlangs hebben we de eerste kilometers met die interessante variant gereden. De video daarvan is hier terug te zien.