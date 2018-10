PureTech 180 populairst Wel en wee: DS 7 Crossback

Begin vorig jaar stelde DS de 7 Crossback aan de wereld voor, de eerste échte SUV van DS en ook de eerste auto van het merk die vanaf het begin onder de vlag van het op zichzelf staande DS wordt gevoerd. De auto heeft nu bijna een jaar de tijd gehad om zich op de Nederlandse markt te bewijzen. Wij vroegen de Nederlandse importeur naar hoe het de SUV tot op heden vergaat.

De DS 7 Crossback, een SUV die net als auto's als de Peugeot 3008, 5008 en Opel Grandland X op het EMP2-platform staat, werd in februari 2017 voor het eerst aan de wereld getoond en staat sinds november dat jaar bij de Nederlandse dealers. Sinds de Nederlandse marktintroductie zijn volgens de importeur bijna 400 exemplaren in ons land besteld. Volgens de Bovag zijn grofweg 140 exemplaren geregistreerd. Het gros van de DS 7 Crossback-rijders zou een nieuwe DS-klant zijn. Welke auto's op de DS ingeruild worden, is moeilijk te zeggen. De importeur zegt dat het om een brede mix aan merken en modellen gaat, maar omdat 80 procent van de DS-rijders de auto zakelijk rijden, en 80 procent van hen de auto leaset, is het inruilpercentage niet groot.

Het leeuwendeel van de 7 Crossback-klanten klopt bij DS aan voor een dieselmotor. 76 procent van de klanten verkiest een zelfontbrander boven de benzineversies. De overige 24 procent gaat wél voor een benzinemotor. 80 procent van alle verkochte 7's Crossback is voorzien van een automatische transmissie. De PureTech 180 is echter de meest populaire krachtbron. Inderdaad, een benzinemotor. De populairste uitvoering is volgens de importeur de Executive. Ook de PureTech 225 PerformanceLine, de sportiefste smaak waarin de auto leverbaar is, doet het volgens DS vrij behoorlijk. De verkopen ervan bedragen ongeveer de helft van die van de populairste uitvoering (PureTech 180).

Uiteraard valt er genoeg aan te vinken op de optielijst van de 7 Crossback. De meest gekozen opties zijn volgens de Nederlandse importeur Active Led Vision-verlichting, het panoramische schuif- en kanteldak, DS Sensorial Drive, Pack Easy Acces en Connected Pilot (in combinatie met de automatische transmissie).

Onlangs presenteerde DS de 7 Crossback E-Tense, een nieuwe plug-in hybride variant van de Franse SUV. Die nieuwe stekkerversie moet omstreeks juni volgend jaar, als ook de productie van start gaat, bij de Nederlandse dealers verschijnen. De orderboeken worden uiteraard in de aanloop naar dat moment geopend. De importeur wil geen uitspraken doen over de verkoopverwachting van deze versie.