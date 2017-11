Slideshow

Wel en wee: BMW 5-serie Voorkeur voor krachtiger benzineversies

BMW's 5-serie heeft zich inmiddels mogen bewijzen op de Nederlandse automarkt. Tijd om bij BMW na te vragen hoe het model het tot op heden vergaat.

Ongeveer een jaar geleden presenteerde BMW de hagelnieuwe 5-serie in sedanvorm. Deze G30 kreeg begin dit jaar digitaal gezelschap van de G31. Inderdaad: de 5-serie Touring. Sinds deze zomer is het tweetal op de Nederlandse wegen te vinden en sinds dat moment zijn om en nabij de 2.500 exemplaren aan de man gebracht. Bijna driekwart van dat aantal, 73 procent, is een sedan. De overige 27 procent van de verkoopcijfers vallen toe te schrijven aan de Touring.

Zo'n 65 procent van de 5-serie-kopers was al klant van BMW. Het overige percentage betreft dus nieuwe BMW-rijders. In totaal laat zo'n 8 procent een Audi achter bij de BMW-dealers. Ook pikt BMW, zij het in mindere mate, klanten weg bij Volvo en Mercedes-Benz. In 4 procent van de gevallen wordt een Volvo achtergelaten voor een nieuwe 5-serie. In 2 procent van de gevallen betreft het een Mercedes.

Het is overduidelijk dat de Nederlandse 5-serie-koper de voorkeur geeft aan een zelfontbrander. In maar liefst 42 procent van de gevallen wordt een 190 pk sterke 520d besteld. Opvallender misschien nog wel is het relatief grote aandeel kopers dat voor de dikkere benzineversies gaat. 19 procent van de 5-series is namelijk een 245 pk sterke 530i, gevolgd door de 340 pk sterke 540i, die 18 procent (!) van de klanten weet te overtuigen.