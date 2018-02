Slideshow

Weer in beeld: gefacelifte Jeep Renegade Kleine update

Jeep heeft een milde facelift voor de Renegade in het vat zitten. De vernieuwde cross-over is voor de tweede keer in camouflagepak opgedoken.

Dit jaar viert Jeeps Renegade al zijn vierde verjaardag en om het model fris te houden, wordt het model spoedig opgewaardeerd. Uit eerdere spionageplaten bleek al dat Jeep het uiterlijk van zijn kleinste model praktisch intact laat, al hing de auto nog te fanatiek in de plakkers om dat met zekerheid te kunnen zeggen.

De vernieuwde Renegade is nu opnieuw opgedoken en ditmaal schemert er meer van de definitieve auto door het stickerwerk heen. In feite wordt bevestigd wat we al dachten te zien. Jeep voert kleine wijzingen door op het bumperwerk en past de verlichting aan zowel voor- als achterzijde aan.

Net als de 500X zal ook de vernieuwde Renegade profiteren van een optioneel 7-inch scherm in plaats van het 5 inch metende scherm dat bij het Uconnect-systeem hoort.

Sinds de Nederlandse introductie van de Renegade zijn er in ons land 1.870 exemplaren verkocht en daarmee is de Jeep na de Grand Cherokee de op één na best verkochte auto van het merk in ons land. In 2015 beleefde de auto zijn topjaar, want toen werden er 672 exemplaren verkocht. In 2016 daalden de verkopen tot 565 stuks en vorig jaar gingen er 509 Renegades over de toonbank. Fiat heeft van de 500X in totaal 2.244 stuks verkocht.