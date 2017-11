Slideshow

Waymo's bestuurdersstoel blijft leeg Eerste auto's zonder chauffeur

Stap voor stap gaat de autobranche verder met de ontwikkeling van autonoom autorijden. Zo ook Alphabets Waymo, dat nu de openbare weg opgaat zonder dat er iemand op de bestuurdersstoel zit.

In2010begon Google-zusterbedrijf Waymo met het testen van zelfrijdende auto's. Toen verscheen er een Toyota Prius op de weg. Acht jaar later is Waymo het eerste bedrijf dat auto's de weg opstuurt zonder dat er een menselijke bestuurder achter het stuur zit. Dat maakt Waymo-CEO John Krafcik bekend.

De test met de zelfrijdende Chrysler Pacifica Hybrids vindt in eerste instantie nog plaats in de stad Phoenix. Mensen kunnen dan op de achterbank plaatsnemen waarna de auto letterlijk zijn eigen weg gaat en zichzelf naar de gewenste bestemming stuurt. Wel zullen in eerste instantie alleen nog medewerkers van het bedrijf meerijden op de achterbank van de auto's

Autonoom rijden kan in verschillende niveau's worden opgedeeld. Auto's die nu op de weg rondrijden vallen veel onder niveau 2, waarbij de handen aan het stuur moeten worden gehouden. Waymo zegt dat zijn auto's het zelfrijdende niveau 4 hebben bereikt. Dit niveau houdt in dat auto's zonder chauffeur in geval van nood zelf kunnen ingrijpen en dus volledig autonoom rijden binnen gebieden die al nauwkeurig in kaart zijn gebracht. De niveau's gaan tot nummer 5: daarbij is geen enkele menselijke ingreep nog nodig. Dit wordt op zijn vroegst binnen twee jaar verwacht.

Video