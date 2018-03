Autonome i-Pace eerste resultaat Waymo (Google) en Jaguar gaan samenwerking aan

Waymo, het zusterbedrijf van Google dat zich bezighoudt met zelfrijdende voertuigen, is een langdurige samenwerking aangegaan met Jaguar Land Rover (JLR). De eerste vrucht van die samenwerking staat in New York: deze bijzondere i-Pace.

Google's moederbedrijf Alphabet had ooit de ambitie om een eigen auto op de markt te brengen, maar heeft dat plan laten varen. In plaats daarvan werkt Waymo samen met onder meer Chryslers, waardoor de autonome Pacifica in sommige delen van de Verenigde Staten geen onbekende verschijning meer is. Door de samenwerking met JLR zegt Waymo 'de eerste premium zelfrijdende auto' aan z'n vloot te kunnen toevoegen. Die is meteen elektrisch, want een i-Pace dient zoals gezegd als basis. De auto is te herkennen aan de nodige bestickering en natuurlijk de extra 'laag' op het dak, waarin de voor autonoom rijden noodzakelijke techniek is ondergebracht.

Waymo is serieus en wil in de komende twee jaar tot wel 20.000 i-Pace's van Jaguar afnemen. De auto's zullen in eerste instantie worden ingezet voor tests en worden later toegevoegd aan de vloot autonome auto's die Waymo wil gaan inzetten voor z'n nog te introduceren dienstverlening. Nog dit jaar moet het op bepaalde plekken mogelijk zijn om middels een app een zelfrijdende Waymo-auto te bestellen voor een ritje.