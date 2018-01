Slideshow

Waterstofauto Hyundai heet Nexo Vergeet de ix35 FCEV

Hyundai heeft tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas een naam geplakt op zijn nieuwe waterstofauto. De innovatieve cross-over is Nexo gedoopt.

In augustus maakte autoland kennis met de Next Generation FCEV geheten voorbode op een nieuwe waterstofauto van Hyundai, een auto die kan worden gezien als de opvolger van de ix35, maar dan één die op een hoger niveau opereert. In tegenstelling tot die ix35 is de Next Generation FCEV in de basis ontwikkeld als auto met een brandstofcel aan boord. Hyundai heeft nu laten weten hoe de auto gaat heten: Nexo.

Die van een brandstofcel voorziene SUV moet volgens de NEDC-cyclus op een tank 800 kilometer ver kunnen komen. De Nexo is twintig procent lichter, tien procent efficiënter en dertig procent krachtiger dan voorganger ix35 FCEV. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is twintig procent sneller afgerond dan voorheen. De auto is 4,67 meter lang, 1,86 meter breed en 1,53 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,79 meter.

De brandstofcel is tien procent efficiënter en twintig procent lichter en krachtiger dan de brandstofcel die in voorganger ix35FCEV lag. Het vermogen is dertig procent hoger.

Natuurlijk is de Nexo volgepropt met slimme technologie. De Nexo beschikt over Lane Following Assist (LFA), Highway Driving Assist (HAD), Remote Smart Parking Assist (RSPA) en Blind-spot View Monitor (BVM).

De Nexo is niet de enige innovatieve Hyundai waarmee we de komende tijd kunnen kennismaken. Zo komt na de zomer de elektrische Kona Electric op de markt. Voor 2020 wil Hyundai in totaal veertien nieuwe 'groene' auto's presenteren. Vijf daarvan zijn een hybride, vier een plug-in, vier zijn volledig elektrisch en dan is er deze Nexo. Omstreeks 2025 moet het aantal groene auto's op 25 liggen. Hyundai wil in 2021 al het groenste merk ter wereld worden.

CES

Zoals gezegd beleeft deze Nexo zijn debuut tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Hyundai presenteert er verder de Personal Cockpit, een interieur dat dankzij sensoren kan reageren op stem- en handsignalen. De auto doet daarmee dienst als een soort persoonlijke assistent.