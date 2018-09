Puur, ruw en essentieel Waarom Automobili Amos de Delta Futurista creëerde

Slideshow

'Why, Eugenio?' Dat is de enige vraag waarvan Eugenio Amos hoopte dat die zou worden gesteld tijdens de presentatie van de Lancia Delta Futurista. Dit is de uitleg van de oprichter van Automobili Amos over de productie van het 330 pk sterke groene beest.

1.250 kg zwaar, 330 pk sterk en een prijskaartje van € 300.000: de Lancia Delta Futurista komt eraan. Met een totale oplage van 21 stuks blijft het driedeursmodel een exclusief Italiaans feestje. Allemaal leuk en aardig, maar voor slechts weinigen weggelegd door een minstens net zo exclusieve prijs.

Hoe kwam de Italiaan op het idee om met dit project te beginnen? "Ik koos voor de Lancia Delta omdat dit de auto is waardoor ik in eerste instantie van auto's ben gaan houden. Toen ik zeven jaar oud was, reed mijn vader een prachtige Giallo Ginestra."

En waarom moest het dan gelijk zo'n sportief model worden? Eugenio: "Dit model vertegenwoordigt mijn romantische visie op een wereld die loopt als de wind, snel en ontastbaar is. Als klant en als fabrikant had ik genoeg van de huidige autowereld. Dit is wat ik wilde! De auto is puur, ruw en enkel het essentiële is aanwezig."

Eugenio's project liep wat vertraging op, want oorspronkelijk zou tijdens het Concorso d'Eleganza Villa d'Este het doek van de Delta worden gehaald. Dit gebeurde echter een halfjaar later op de Grand Basel. Automobili Amos pakte een originele Delta, maar plukte deze icoon helemaal kaal. Vijf deuren maakten plaats voor drie exemplaren en de achterkant van de auto bestaat uit een met de hand gemaakte aluminium paneel. Dempers, remmen en handgemaakte wielen: het team van Eugenio zorgde voor alles. Dat kan dus allemaal van jou zijn na een investering van € 300.000.