Welzijn inzittenden staat voorop Waan je in luxe van Volvo S90 Ambience Concept

Visuele elementen, geluid en geuren moeten ervoor zorgen dat inzittenden van de Volvo S90 Ambience Concept zich de koning te rijk voelen. De wereldpremière volgt tijdens de Beijing Auto Show aankomende woensdag.

Het concept is gebasseerd op de S90 Excellence die met drie zitplaatsen dienst doet als chauffeursauto. De passagiers van de Volvo S90 Ambience Concept kunnen met een smartphone-app de atmosfeer in de auto beïnvloeden. Volvo heeft zeven visuele thema's uitgekozen waarna audio en geuren zich automatisch aanpassen. In het palet bevinden zich thema's als Northern Lights, Scandinavian Forest, Swan Lake, Archipelago en Rain.

In de S90 Ambience Concept monteert Volvo een audio-systeem van Bowers & Wilkins met onder andere speakers in de hoofdsteunen. Byredo is verantwoordelijk voor de in totaal vier geuren die via een dispenser het interieur worden binnengebracht. Hoewel het om een studiemodel gaat, wil Volvo het pakket voor de S90 Excellence in de toekomst aanbieden. Het concept is vooral op de Chinese markt gericht waar Volvo vorig jaar in totaal 100.000 auto's aan de man bracht.