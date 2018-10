Ben jij dat, Suburban? W Motors presenteert Beast Patrol

W Motors presenteert nu eens geen onbetaalbare hypercar, maar een bijzonder indrukwekkend ogende politieauto in SUV-vorm. Sidder en beef voor de Beast Patrol!

Wie de woorden 'politie' en 'Dubai' in zijn hoofd combineert, komt al snel uit bij de vloot supercars van de politiemacht in het bekende emiraat, maar daarover gaat het vandaag niet. De W Motors Beast Patrol is niet eenvoudigweg een hypercar uit de vloot die van striping is voorzien, maar een speciaal als politieauto ontwikkelde SUV met een nogal imponerend uiterlijk.

De auto is gepresenteerd op techbeurs Gitex en W Motors is helaas niet bepaald scheutig met informatie. We zullen het daardoor moeten doen met de foto's die het bedrijf via social media heeft verspreid. Daarop is een forse SUV te zien met een agressieve neus, een Amerikaans ogende 'push bar', een opvallende achterzijde, 'suicide doors' voor de ongelukkige achterpassagiers en een futuristisch interieur. Op het eerste gezicht lijkt de Beast Patrol een op zichzelf staand model, maar bij nadere inspectie lijkt er toch een bekende onder het imponerende koetswerk te schuilen. Het stuurwiel en de automaathendel verraden dat het hier gaat om een grote SUV van General Motors, waarschijnlijk een Chevrolet Tahoe of Suburban. Na de stevige aanpassingen staat hier echter wat volgens zijn makers 'de slimste politieauto ter wereld' is. Wat precies de bedoeling is met de Beast Patrol is nog onduidelijk, maar de politiemacht van Dubai heeft wel vaker aangetoond niet bang te zijn om een bijzonder voertuig in dienst te nemen.

W Motors betrad in 2012 de hypercar-arena met de Lykan Hypersport. In 2015 maakten we kennis met het tweede model, de Fenyr Supersports, en sindsdien bleef het stil rondom het bedrijf. Dat betekent natuurlijk niet dat er niets gebeurt, want ongetwijfeld vindt W Motors in de Verenigde Arabische Emiraten voldoende afnemers voor zijn bijzondere producten.