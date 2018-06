'We worden gediscrimineerd' VZR tegen nieuwe bijtellingsregels

Volgend jaar wordt de bijtellingskorting voor volledig elektrische auto's een stuk verder aan banden gelegd. De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is het daar niet mee eens en spreekt van discriminatie op leeftijd en prijs.

Op 1 januari 2019 wordt de bijtellingskorting voor zakelijke berijders van dure elektrische auto's ingeperkt. De eerste 50.000 euro van de fiscale waarde wordt dan net als nu nog belast met 4 procent bijtelling, maar over de waarde daarboven wordt dezelfde 22 procent geheven als van toepassing is op leaseauto's met een conventionele verbrandingsmotor. Bovendien kent de 4 procent bijtelling straks een maximum van zestig maanden, net als voorheen het geval was bij de 14- en 20-procentcategorieën.

De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) laat bij monde van voorzitter Jan van Delft weten het niet eens te zijn met de aanscherpingen: "We zien geen enkele reden om een differentiatie aan te brengen op de korting op de bijtelling. Deze auto's zijn allemaal volledig CO2-vrij. Dat stimuleer je, óf dat stimuleer je niet." Van Delft benadrukt dat elektrische auto's duurder zijn dan een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor, waardoor die 50.000-eurogrens redelijk snel is bereikt.

Ook de termijn van zestig maanden voor het 4 procent-deel is de VZR een doorn in het oog. Volgens de vereniging stamt deze regel uit het verleden, bedoeld om het overheidsbudget niet te veel te belasten. Het heeft nu een heel vervelend bijeffect, legt Van Delft uit: "Zakelijk gebruik van deze auto's is na zestig maanden niet meer interessant en deze auto's verdwijnen vervolgens in de handel naar het buitenland. Het meerjarig CO2-effect wordt zo vooral in het buitenland geconsumeerd en dat kan toch niet de bedoeling zijn van het gegeven belastingvoordeel."

Kortom, EV's vanaf een bepaalde leeftijd en een bepaalde prijs verliezen een stuk bijtellingsvoordeel en dat is discriminatie, stelt de VZR. Dat een dure EV nog steeds een flinke korting oplevert en dat straks feitelijk alleen dat stuk extra luxe volledig wordt belast, terwijl het aanbod van elektrische auto's onder de 50 mille snel groeit, maakt op Van Delft weinig indruk: "Laten we die EV voorlopig nog even blijven koesteren middels één systeem. Op deze manier krijg je een tweedeling. We vinden deze nieuwe regels te ingewikkeld en zelfs een beetje denigrerend jegens de berijders van duurdere EV's."

Van Delft voert gesprekken in Den Haag en hoopt bij Kamerleden draagvlak te krijgen voor de bezwaren van de VZR.