VWE: 10 procent meer auto's gedemonteerd in 2017 Ouder wagenpark én economische groei

Het aantal auto's dat in de eerste tien maanden van dit jaar is gedemonteerd, ligt 10,2 procent hoger dan in diezelfde periode van 2016. Dat meldt VWE Automotive.

De stijging van het aantal auto's dat in de eerste tien maanden van dit jaar is gedemonteerd, betekent dat de jarenlange daling van het aantal auto's dat op deze manier autoland verlaat, een halt is toegeroepen. Tot op heden zijn in 2017 188.884 auto's gedemonteerd, dat zijn er 17.424 meer dan in 2016. Het aantal auto's dat in 2015 op de sloop belandde, lag nog 14 procent lager ten opzichte van 2011. Vorig jaar werd overigens al een kleine groei waargenomen, in 2016 lag het aantal gedemonteerde auto's 1,4 procent hoger dan in het jaar ervoor.

Volgens VWE Automotive is het een gegeven dat het Nederlandse wagenpark relatief veel 'oude' auto's telt, terwijl de economie nu weer in de lift zit. De Nederlandse consument is zijn oude auto dus aan het vervangen. Auto's in de leeftijd 18 tot 25 jaar zijn verantwoordelijk voor 57 procent van alle demontages. Auto's in de categorie 10 tot 18 jaar eindigden juist 5,3 procent minder vaak op de sloop. De gemiddelde leeftijd waarop een auto op de sloop belandde, steeg van 18,6 jaar in 2016 naar 18,9 jaar in 2017. 91,7 procent van gedemonteerde auto's heeft een benzinemotor onder de kap. Het aandeel diesels ligt slechts op 8 procent. Dat heeft ermee te maken dat dieselauto's eerder worden geëexporteerd. VWE Automotive verwacht dat diverse sloopregelingen die importeurs in het leven hebben geroepen ervoor zullen zorgen dat het aantal diesels dat de komende maanden op de sloop eindigt zal toenemen. Opvallend gegeven: er zijn twee keer zo veel geëlektrificeerde auto's gedemonteerd als in 2016. Let wel: het betreft slechts 12 EV's en 28 plug-in hybriden. Vier van die EV's waren een Tesla Model S.

Met 9.425 gedemonteerde exemplaren is de Opel Corsa het beste vertegenwoordigd bij de autodemontagebedrijven, gevolgd door de Volkswagen Polo (8.464 stuks) en de Ford Ka (6.425 stuks). De Opel Astra staat met 5.873 stuks op de vierde positie. De Peugeot 206 (4.487 stuks) komt op plek vijf, terwijl plek zes tot en met 10 wordt ingenomen door achtereenvolgens de Ford Fiesta, Daewoo Matiz, Ford Focus (Wagon), Renault Scenic en de Citroën Xsara Picasso.