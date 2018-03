Slideshow

VS onderzoeken airbags Hyundai en Kia Investeerders niet blij.

Autoriteiten in de Verenigde Staten zijn een onderzoek begonnen naar airbags in modellen van Hyundai en Kia. Het veiligheidssysteem laat het soms laten afweten na een botsing, wat mogelijk heeft meegespeeld bij de dood van vier mensen.

De Amerikaanse autoriteit voor verkeersveiligheid, de NHTSA, vermoedt dat het mankement voorkomt in circa 425.000 auto's van de Zuid-Koreaanse merken. Het gaat om exemplaren van de Sonata en Sonata Hybrid van Hyundai uit 2011 en de Kia Forte en Forte Koups (zo heet-ie echt) die tussen 2012 en 2013 zijn gemaakt. In beide gevallen gaat het daarmee om auto's die niet in Europa zijn geleverd.

Deze airbag-ellende heeft niets te maken met het drama rond de Takata-airbags die zich in de voorbije jaren heeft voortgesleept. De genoemde Koreaanse auto's beschikken niet over Japanse, maar over Duitse airbags van ZF-TRW. Het onderzoek moet nog uitwijzen of het probleem bij meerdere afnemers van dit airbagsysteem voorkomt, of dat het alleen bij auto's van Hyundai en Kia ontstaat.

Het onderzoek bleeft niet zonder gevolgen voor de beurswaarde van de Koreaanse autobouwers. Het aandeel Hyundai Motor zakte met 4,8 procent in, terwijl Kia 3,7 procent moest inleveren. Reuters meldt bovendien dat onderdelentak Hyundai Mobis 5,4 lager uitkwam.