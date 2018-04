48V-Golf als startpunt Vrijwel alle Volkswagens geëlektrificeerd

Na onder meer Volvo belooft nu ook Volkswagen dat in de toekomst vrijwel het gehele modellengamma wordt voorzien van elektro-ondersteuning. Dat begint bij de volgende generatie van de Golf, die een boordspanning van 48 volt krijgt.

Die hogere boordspanning (uitleg hier), die het toepassen van mild hybrid-systemen eenvoudiger en lucratiever maakt, lijkt meer en meer de nieuwe standaard te worden. Volkswagen is dan ook zeker niet het eerste merk dat op deze manier hoopt een efficiëntieslag te maken, maar vertelt nu wel hoe ver dat beleid precies zal gaan.

Het merk splitst zijn toekomstige gamma nogmaals nadrukkelijk op in twee stromen. De traditionele modellen krijgen daarbij 'vrijwel' zonder uitzondering een verbrandingsmotor, die mede door een elektrische starter-generator zuinig met brandstof moet omspringen, terwijl volledig elektrische aandrijflijnen in de ID-tak van het merk te vinden zullen zijn. In 2019 krijgen we die opsplitsing voor het eerst te zien, want dan maakt behalve de Volkswagen Golf VIII ook de eerste ID - een auto in hetzelfde segment - zijn opwachting.

Door de 48-volt-hulp kan de auto zijn motor niet alleen uitschakelen bij stilstand, maar bijvoorbeeld ook als er wordt uitgerold. Bovendien helpt de starter-generator bij de eerste meters met accelereren. Alles bij elkaar zou het volgens Volkswagen zo'n 0,3 liter per 100 km besparen. Na de Golf volgt de rest van het gamma, want op termijn moet zoals gezegd vrijwel elke Volkswagen over deze vorm van elektrische assistentie beschikken.