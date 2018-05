EV'tje met eigenzinnig voorkomen Vreemde snuiter: Kandi Gleagle K23

Slideshow

Het Chinese Kandi Technologies voegt spoedig een wel heel opmerkelijk ogende auto aan zijn portfolio toe. Het gaat om de volledig elektrische Kandi Gleagle K23.

De Chinese fabrikant Kandi Technologies ging in 2013 een samenwerkingsverband aan met Shanghai Maple, een fabrikant die onder de vleugel valt van de Geely Holding Group, de eigenaar van niet alleen Geely Auto maar ook van Volvo, Lotus, Lynk & Co en Proton. Dit samenwerkingsverband, Zhejiang Kandi Electric Vehicles Investment, bouwt en ontwikkelt samen elektrische auto's voor de Chinese markt. Deze Gleagle K23 is de nieuwste toevoeging aan diens portfolio.

De K23 is draagt een vrij eigenzinnige koets waarin we aan de voorzijde stukjes van een optisch gemankeerde Nissan Note in herkennen. De vierzitter is 3,97 meter in de lengte, is 1,64 meter breed en 1,63 meter hoog. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van 2,65 meter. De grofweg 1.200 kilo wegende Chinees beschikt over een 65 pk sterke elektromotor waarmee de auto een topsnelheid van zo'n 100 km/h moet kunnen halen. Wat de actieradius is, is nog niet bekend.

Twee andere opmerkelijke maar reeds bestaande creaties van Kandi, zijn de K12 en de K10, auto's die met een 35 pk sterke benzinemotor worden geleverd.